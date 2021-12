Der Hertler-Kreisel in Tägerwilen ist ein Unfallschwerpunkt.

Akuter Mangel Knatsch um Gesundheitspersonal: Französische Grenzregion beschwert sich über Schweizer Abwerben von Pflegekräften

In der vierten Welle spitzt sich der Engpass beim Personal auf beiden Seiten der Grenze zu. In Paris sorgt die Abwerbung von Pflegekräften in die Westschweiz zunehmend für Missmut. Der französische Botschafter hat interveniert.