Tägerwilen «Es geht nicht um die Frage Mehrzweckhalle ja oder nein»: Die Gemeinde informiert über die geplante Teileinzonung An der Gemeindeversammlung Ende Mai entscheiden die Tägerwiler Stimmberechtigten über eine Teileinzonung von rund 8500 Quadratmetern. Auf dieser grünen Wiese könnte dereinst eine Mehrzweckhalle entstehen.

Ein Teil dieses Ackers soll von der Landwirtschaftszone in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen umgezont werden. Bild: Kurt Peter

Zum Thema Vision Mehrzweckhalle habe es in der «Tägerwiler Post» ja schon einen gewissen Gedankenaustausch gegeben, sagt Gemeindepräsident Markus Thalmann. Einige der rund 50 Anwesenden in der Bürgerhalle schmunzeln. Sie sind am Dienstagabend der Einladung zur Infoveranstaltung zur Gemeindeversammlung vom 25. Mai gefolgt.

Die geplante Teileinzonung ist denn auch das Thema, das am meisten Zeit in Anspruch nimmt. An der Gemeindeversammlung entscheiden die Stimmberechtigten darüber, ob rund 8500 Quadratmeter der Parzelle 356 von der Landwirtschaftszone in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen überführt werden soll.

Das erklärte Ziel: Auf diesem Teil der Parzelle könnte dereinst eine Mehrzweckhalle gebaut werden. Thalmann hält aber fest:

«Bei dieser Teileinzonung geht es nicht um die Frage Mehrzweckhalle ja oder nein.»

Stattdessen gehe es darum, die Grundlage zu schaffen, damit die Diskussion über eine Mehrzweckhalle überhaupt Sinn mache und gestartet werden könne. Denn erst, wenn die Stimmberechtigten und das Amt für Raumentwicklung der Teileinzonung zugestimmt hätten, könnte die Planung für eine Mehrzweckhalle beginnen. Thalmann sagt:

«Das wäre dann eine Aufgabe für den neuen Gemeinderat.»

Markus Thalmann, Gemeindepräsident Tägerwilen. Bild: Andrea Stalder

Das weitere Vorgehen sähe auch den Einbezug der Bevölkerung vor. Später seien die Einsetzung einer Baukommission und die Durchführung eines Wettbewerbs geplant. «Und am Tag X folgt die Urnenabstimmung», sagt Thalmann.

Sollte das Projekt Mehrzweckhalle dann abgelehnt werden, würde die Teileinzonung aber nicht rückgängig gemacht. Thalmann sagt, die Gemeinde habe noch andere Pendenzen. «Beispielsweise ein neues Feuerwehrdepot oder ein neuer Werkhof.»

«Müsste die Gemeinde nicht zuerst ein Projekt vorlegen?»

Dieses Vorgehen leuchtet nicht allen Anwesenden ein. Entsprechend fragt ein Mann, ob es sich dabei nicht um eine Einzonung auf Vorrat handle, wenn doch noch gar nicht sicher sei, ob die Mehrzweckhalle überhaupt gebaut werde.

«Müsste die Gemeinde nicht zuerst ein Projekt vorlegen?»

Thalmann verneint. Für den Gemeinderat sei dies die richtige Reihenfolge. Denn: Sollten die Bürgerinnen und Bürger die Teileinzonung ablehnen, stünde der Gemeinde kein Land zur Verfügung, um ein potenzielles Projekt umzusetzen. Entsprechend könnte man sich die Planungskosten sparen.