Swiss League Vierter Sieg in Serie: Mit späten Toren dreht der HC Thurgau die Partie gegen die Ticino Rockets Der HC Thurgau verlängert seine Siegesserie und bezwingt die Ticino Rockets trotz bescheidener Leistung 3:1. Im ersten Spiel seit der Aufhebung der Coronamassnahmen wohnen wieder über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer der Begegnung in der Weinfelder Güttingersreuti bei.

Ticinos Patrick Incir sorgt für Gefahr vor Thurgau-Goalie Bryan Rüegger, wird von Dominic Hobi aber abgedrängt. Bild: Mario Gaccioli

Spiel eins nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen: Zuschauermässig war das Heimspiel gegen die Ticino Rockets ein erster kleiner Befreiungsschlag für den HC Thurgau. 1036 Zuschauer wollten am Freitag die Partie gegen den Tabellenvorletzten in der Güttingersreuti sehen. Diese Zahl liegt immerhin 226 über dem bisherigen Zuschauerschnitt.

Was das Publikum in den 60 Minuten zu sehen bekam, hatte allerdings auch noch nicht den ganz grossen Rahmen verdient. Die Thurgauer boten ihren Anhängern gegen den bescheidenen Widersacher aus dem Tessin fast zwei Drittel lang einen wenig inspirierten Auftritt. Erst nach dem 1:1-Ausgleich von Ian Derungs nach 16 Sekunden im Schlussabschnitt kamen sie besser in Tritt und zu wirklichen Torchancen. Sechs Minuten vor Schluss doppelte der beste Thurgauer Schütze mit seinem bereits 29. Saisontreffer nach und sicherte so der Mannschaft von Trainer Stephan Mair den vierten Sieg in Folge. Fabio Hollensteins Treffer ins leere Tor – 29 Sekunden vor Schluss – war dann noch die Dreingabe.

Dem Playoff einen weiteren Schritt näher gekommen

So konnten die Thurgauer dank ihrer späten Steigerung im Schlussdrittel ihren vierten Tabellenplatz weiter festigen. Die direkte Playoff-Qualifikation ist einen kleinen Schritt näher gerückt.

Es war am Ende allerdings ein grosser Lohn für eine über weite Strecken minimalistische Leistung, die dafür aber sicher nicht übermässig Kraft gekostet haben sollte. Dies könnte sich in den folgenden schweren Aufgaben noch als Vorteil erweisen.

Die Thurgauer taten sich von Beginn an schwer, ihren Rhythmus zu finden. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison fanden die favorisierten Ostschweizer zu selten den Weg in die gefährliche Zone vor dem Tor des Tessiner Farmteams. Elf Tage zuvor mussten sie sich diesem in Biasca gar mit 1:4 geschlagen geben. Auch in den zwei Powerplays der ersten 20 Minuten geriet Rockets-Goalie Stefan Müller kaum in Bedrängnis. Noch am besten zu gefallen wusste die dritte Formation um Center Adam Rundqvist. Aber auch die gefälligen Kombinationen des Trios blieben im Abschluss zu harmlos.

Kein weiterer Shut-out für Torhüter Rüegger

Als Thurgaus Topskorer Jonathan Ang noch den Rest seiner Strafe aus dem Startdrittel absass, gelang den Gästen durch ihren besten Skorer, François Beauchemin, das 0:1. Damit war in der 22. Minute auch schon die Frage beantwortet, ob Thurgaus Goalie Bryan Rüegger seinen dritten Shut-out in Folge feiern kann.

Eine Thurgauer Reaktion auf diesen Rückstand liess auf sich warten. Erst gegen Ende des mittleren Abschnitts zeigte das Heimteam, dass es den Kampf um Platz vier und den damit verbundenen Heimvorteil im Playoff-Viertelfinal, annehmen will. Den österreichischen Keeper im Gästetor konnten sie allerdings trotz einiger vielversprechender Abschlussversuche bis zur zweiten Pause nicht bezwingen.

Drei Heimspiele in einer Woche

Am Sonntag gastiert der HC Thurgau zum letzten Mal beim Team der EVZ Academy, das am Ende der Saison aufgelöst werden wird. Dann folgen innert sieben Tagen vier Spiele gegen Gegner aus der gehobenen Klasse der Swiss League: Olten (heim), La Chaux-de-Fonds (heim und auswärts) sowie Visp (heim).

Thurgau – Ticino Rockets 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 1036 Zuschauer – SR Weber/Potocan, Nater/ Micheli.

Tore: 22. Beauchemin (Riat, Fontana/Ausschluss Ang) 0:1. 41. Derungs (Ausschluss Neuenschwander) 1:1. 55. Derungs 2:1. 60. (59:31) Hollenstein 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 3-mal 2 Minuten gegen die Ticino Rockets.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Baumann, Hobi, Spannring; Petrig, Rundqvist, Binias; Jolliet, Hollenstein, Woger.

Ticino Rockets: Müller; Pezzuloo, Pastori; Fontana, Conceprio; Gärtner, Rubanik; Lauper, Chiquet, Bionda; Beauchemin, Cavalleri, Riat; Ritzmann, Dal Pian, Incir; Gaeta, Barbei, Neuenschwander.

Bemerkungen: Thurgau ohne Palmberg, Janett, Fechtig, Fritsche, Loosli, Senn (alle verletzt), Jan Meier (HCT Young Lions), Azevedo (Bern U20) und Salamin (gesperrt). – Ticino von 59:00 bis 59:31 ohne Torhüter.