Swiss League Trotz Ausgleich in den Schlusssekunden: Der HC Thurgau blamiert sich gegen die EVZ Academy Nach zwei Niederlagen gegen die GCK Lions bekundet der HC Thurgau mit einem weiteren Farmteam Mühe. Auswärts gegen die EVZ Academy geraten die Ostschweizer zweimal in Rückstand und verlieren beim zuvor Tabellenletzten 2:3 nach Verlängerung.

Captain Patrick Parati (links, hier im Spiel gegen Olten) und der HC Thurgau taten sich auswärts gegen die EVZ Academy äusserst schwer. Marc Schumacher/Freshfocus

Die Alarmglocken läuteten beim HC Thurgau schon vor dem ersten Puckeinwurf gegen die EVZ Academy. Im ersten Swiss-League-Spiel nach der zehntägigen Nationalmannschaftspause musste Headcoach Stephan Mair nicht nur auf die Langzeitverletzten David Baumann, Bernhard Fechtig und Janik Loosli verzichten. Auch Silvio Schmutz und Valentin Senn konnten verletzungsbedingt nicht mittun. «Viel darf jetzt nicht mehr passieren», hatte Mair einen Tag vor dem Spiel in Zug gesagt. Dies im Wissen um seine dünne Personaldecke. Und als hätte es der 54-jährige Südtiroler geahnt, erreichte den HCT im Aufwärmtraining am Dienstagmorgen die nächste Hiobsbotschaft. Dominik Binias wurde unglücklich von den Schlittschuhen eines Mitspielers getroffen und fiel mit Schnittwunden am Unterarm ebenfalls aus für das Abendspiel in Zug. Nun also auch noch der 19-jährige Stürmer mit soviel Zug aufs Tor (18 Spiele, 2 Tore, 7 Assists).

Die Herausnahme des Goalies zahlt sich aus

Binias wird höchstwahrscheinlich auch in den zwei Spielen am kommenden Wochenende gegen Langenthal fehlen und erst nächste Woche wieder mittun können. Gegen die EVZ Academy bedeutete dies, dass Thurgaus Trainer Mair von seinem ursprünglichen Plan wieder abkam und den gelernten Stürmer Adam Rundqvist auch als Stürmer statt als Notverteidiger aufstellte. Dafür agierte der HCT mit lediglich drei Verteidigerpaaren. Dass die EVZ Academy an diesem Abend nur mit drei Sturmlinien antrat, war ein willkommener Zufall.

Dennoch wurde es für Thurgau die erwartet schwierige Aufgabe. Ein Spiel zäh wie ein erkaltendes Fondue. Zweimal gerieten die Gäste gegen das Farmteam aus Zug in Rückstand, zweimal glich der HCT aus. Das zweite Mal erst 110 Sekunden vor Spielende – mit einem zusätzlichen Feldspieler anstelle von Goalie Luis Janett. Für einmal hatte sich das Risiko der Coaches ausbezahlt. Denn Rundqvist stand in der numerischen Überzahl goldrichtig und ungedeckt am linken Pfosten, drückte den Puck zum 2:2 über die Linie. Es war der Treffer, der den Thurgauern an diesem blamablen Abend zumindest einen Punkt bescherte.

Individuelle Fehler führen zu Gegentreffern

Dass es nicht zu mehr reichte, lag an den teils haarsträubenden Fehlern der Ostschweizer. Ein solcher von Patrick Spannring führte in der Verlängerung zum Puckverlust, den Joel Marchon zum entscheidenden 3:2 nutzte – 50 Sekunden bevor es zum Penaltyschiessen gekommen wäre. Schon das 1:2 in der 48. Minute war ein Geschenk des HCT an die EVZ Academy gewesen. Captain Patrick Parati hatte ermöglicht, dass Zugs Schwede Anton Gradin seinen Captain Simon Wüest vor HCT-Goalie Janett pfannenfertig bedienen konnte. Im Mitteldrittel hatten Jonathan Ang und 1:1-Torschütze Rickard Palmberg bereits den Powerplay-Treffer der Academy durch Arno Nussbaumer wettmachen müssen.

Den schussmässig überlegenen Thurgauern stand an diesem Abend auch immer wieder ein blendender Zuger Goalie im Weg. Lucas Rötheli, einer der Söhne von EVZ-Legende André Rötheli, machte den Gästen das Leben besonders schwer.

Der HC Thurgau verpasste mit der 2:3-Niederlage eine grosse Chance, sich weiter Richtung Top 4 zu arbeiten. Nun droht am Wochenende in den zwei Spielen gegen den SC Langenthal gar der Rückfall auf Platz 6. Doch die Inkonstanz der Thurgauer hat auch ihr Gutes. Denn meist reagierte die Equipe von Headcoach Mair auf eine solche Blamage mit einem starken Auftritt.

EVZ Academy – Thurgau 3:2 n. V. (0:0, 1:1, 1:1)

Bossard-Arena, Zug – 85 Zuschauer – SR Fausel/Gianinazzi, Baumgartner/Haag.

Tore: 33. Nussbaumer (Del Ponte, Muggli/Ausschluss Derungs) 1:0. 38. Palmberg (Ang, Forrer) 1:1. 48. Wüest (Gradin, Marchon) 2:1. 59. Rundqvist (Spannring, Palmberg) 2:2. 65. (64:10) Marchon 3:2.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen die EVZ Academy, 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

EVZ Academy: Rötheli; Del Ponte, Wüthrich; Sidler, Gehringer; Buchli, Nussbaumer; Schwendeler; Gradin, Wüest, Stehli; Halberstadt, Alge, Schwitter; Marha, Neumann, Muggli; Marchon.

Thurgau: Janett; Soracreppa, Forrer; Parati, Moor; Törmänen, Kühni; Derungs, Palmberg, Ang; Spannring, Rundqvist, Woger; Lehmann, Hobi, Bischofberger; Petrig, Fritsche, Hollenstein; Salamin.

Bemerkungen: Thurgau ohne Binias, Schmutz, Baumann, Fechtig, Loosli, Senn (alle verletzt) und Bircher (Rapperswil/NLA). – 55. Pfosten Rundqvist. – 57:37 Timeout Thurgau, danach bis 58:10 ohne Goalie.



Nächstes Spiel. Freitag, 19.46 Uhr: Langenthal – Thurgau.