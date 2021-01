Swiss League T.J. Brennan kam, traf und siegte: Wie der Neuzuzug den HC Thurgau beflügelt Im ersten Spiel mit dem Amerikaner T.J. Brennan gewinnt der HC Thurgau daheim gegen Winterthur 4:1. Es ist ein Sieg fürs Selbstvertrauen, wie die Reaktionen der Spieler darauf zeigen.

Der amerikanische Verteidiger Terrence James Brennan feierte einen erfolgreichen Einstand beim HC Thurgau. Mario Gaccioli

T.J. Brennan konnte sich ein breites Lächeln nicht verkneifen. Viel besser hätte seine Premiere im Dress des HC Thurgau nicht ablaufen können. Der 31-jährige US-Amerikaner gewann mit seinem neuen Team 4:1 gegen den EHC Winterthur – er selber steuerte zwei Treffer bei. Sein 3:0 bei Spielmitte erfüllte schon so ziemlich alle Erwartungen, die der HCT in den neuen Verteidiger aus Übersee gesteckt hatte. Und es besiegelte schon früh den Sieg des Heimteams.

Im Powerplay, dem ersten über die ganzen zwei Minuten, trumpfte der Neuzuzug auf. Wie aus einem Bewerbungsvideo hämmerte Brennan den Puck unter die Latte des Gehäuses von Goalie Daniel Guntern. Schöner hätte man die Durchschlagskraft in Überzahl nicht inszenieren können. Der frühere NHL-Profi (Buffalo, Florida, Toronto) bestätigte damit den guten Ruf, der seinem Schuss vorauseilt. Es scheint unbestritten, dass das Überzahlspiel der Thurgauer mit Brennan an Qualität gewinnt. Das erste Wort, das dem Amerikaner zu seiner HCT-Premiere einfiel war «Spass». Brennan, der diese Saison noch keine Partie bestritt, geniesst es, wieder Eishockey spielen zu können – und erst noch gebraucht zu werden wie bei Thurgau.

Goalie Rüegger fehlen nur 77 Sekunden zum Shutout

Doch nicht nur für T.J. Brennan war es ein positiver Auftritt. Der überzeugende Sieg, der vorerst Platz sechs sichert, haucht der ganzen Mannschaft Selbstvertrauen ein, nachdem zuvor fünf von sechs Partien verloren gegangen waren. Verteidiger Joel Scheidegger formulierte es so: «Es tat so gut, wieder einmal ohne zu zittern zu gewinnen.» Auch der Beinahe-Shutout von Bryan Rüegger dürfte dem Nervenkostüm der Ostschweizer gut tun. Zwar trat der Letztplatzierte EHC Winterthur in der Weinfelder Güttingersreuti seinem Tabellenrang entsprechend auf und baute nach dem 0:2 durch Patrick Brändli (24.) stark ab. Doch mussten die Zürcher verletzungsbedingt auch auf Zack Torquato, einen ihrer zwei Ausländer, verzichten. Und die Gäste wären nach dem 0:1 von Dominic Hobi (19.) noch im Startdrittel durch Captain Tim Wieser beinahe zum Ausgleich gekommen.

Ein Sieg für die Moral: Der HC Thurgau sichert mit dem Erfolg gegen Winterthur vorerst Platz sechs in der Tabelle der Swiss League. Mario Gaccioli

Thurgau brauchte also durchaus die Abwehrkunst von Goalie Rüegger – vor allem im ersten Drittel und in einer kurzen Sturm-und-Drang-Phase im Schlussdrittel. Dass der 20-jährige Torhüter 77 Sekunden vor Spielende in Unterzahl beim Stand von 3:0 doch noch bezwungen wurde, ärgerte ihn. «Ich war kurz angepisst», sagte Rüegger unverblümt. «Vor allem, weil es so kurz vor Schluss geschah.» Für einen Goalie sei es immer etwas Besonderes, ohne Gegentreffer aus einer Partie zu kommen.

Brennan setzt auch den Schlusspunkt

Sein neuer Teamkollege T.J. Brennan «rächte» den Gegentreffer, der Rüegger den Shutout vermieste, und traf wenige Sekunden später zum 4:1. Zu diesem Zeitpunkt hatte Winterthurs Goalie Guntern das Tor schon zu Gunsten eines sechsten Feldspielers verlassen. Auf Doppeltorschütze Brennan wartet nach dem ersten Auftritt mit dem HCT nun eine einwöchige Pause. Dies, weil das Auswärtsspiel gegen die GCK Lions vom Dienstag wegen positiver Coronafälle beim Gegner verschoben wurde. Ihren nächsten Auftritt haben Brennan und der HCT voraussichtlich am Samstag, 16. Januar, bei der EVZ Academy.

Thurgau – Winterthur 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Güttingersreuti, Weinfelden – Keine Zuschauer – SR Fluri/Staudenmann, Betschart/Dreyfus.

Tore: 19. Hobi 1:0. 24. Brändli (Scheidegger) 2:0. 30. Brennan (Scheidegger, Fritsche/Ausschluss Bircher) 3:0. 59. (58:43) Braus (Pozzorini, Bozon/Ausschluss Hinterkircher) 3:1. 60. (59:30) Brennan (Mosimann) 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: 6-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Hulak) gegen Thurgau, 7-mal 2 Minuten gegen Winterthur.

Thurgau: Rüegger; Fechtig, Scheidegger; Schmuckli, Molina; Brennan, Soracreppa; Schnyder; Hulak, Brändli, Janik Loosli; Hollenstein, Rundqvist, Mosimann; Rehak, Fritsche, Lanz; Hinterkircher, Hobi, Spannring; Bischofberger.

Winterthur: Guntern; Engeler, Sigg; Küng, Birchler; Pozzorini, Bachofner; Raggi; Bozon, Wieser, Haldimann; Brace, Puide, Arnold; Krayem, Hess, Bleiker; Braus, Burkhalter, Oana; Sluka.

Bemerkungen: Thurgau ohne Baumann, Moor, Moser, Parati, Schmutz, Wildhaber (alle verletzt) und Kellenberger (überzählig). Winterthur ohne Torquato (verletzt) und Schreiber (gesperrt). – Winterthur von 59:17 bis 59:30 ohne Goalie.



Nächstes Spiel. Samstag, 16. Januar, 15.45 Uhr: EVZ Academy – Thurgau