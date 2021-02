Swiss League Tempo und Tore: So soll der Kanadier Jonathan Ang dem HC Thurgau Flügel verleihen Für die NHL wurde der 23-jährige Stürmer fürs erste als zu leicht befunden. Für den HC Thurgau aus der Swiss League aber könnte der Kanadier mit malaysischen Wurzeln genau die richtige Verstärkung sein. Am Sonntag wird Jonathan Ang in der Schweiz erwartet.

Jonathan Ang wird in Übersee als hervorragender Schlittschuhläufer mit durchschnittlichen Händen angesehen. Randy Litzinger/Getty Images

Liebe Livestreamer, übt schon mal die Zeitlupe. Denn wenn Stürmer Jonathan Ang den Ruf bestätigt, der ihm vorauseilt, dann wird man ihn nur schlecht mit der Kamera einfangen können. «Er fliegt förmlich übers Eis, auf und ab», urteilt der ehemalige NHL-Profi Bryan McCabe, der heute bei den Florida Panthers fürs Kader zuständig ist, über seinen ehemaligen Schützling. Das mache ihn im Unterzahlspiel brandgefährlich. «Jonathan ist ein hochbegabter Spieler mit Weltklasse-Speed», sagt auch Dale Tallon, bis 2020 Floridas General Manager.

Der HC Thurgau angelte sich für die letzten zwei Monate der Saison einen Spieler, der normalerweise ausser Reichweite der Ostschweizer liegt. Das war schon bei Brandon Hagel der Fall, der nach anderthalb Monaten beim HCT heute in der NHL für die Chicago Blackhawks spielt. Doch in der Coronasaison ist Spielpraxis Gold wert. Und die Swiss League ein weltweit respektiertes Schaufenster. So eröffnen sich Chancen auf Transfers wie jener von Ang, «der uns weniger kostet als jeder Schweizer, den wir zu diesem Zeitpunkt verpflichten würden», wie Thurgaus Trainer Stephan Mair sagt.

Rapperswils Ness verstärkt die Offensive ab sofort

Fragt sich, wie Jonathan Ang mit den hohen Erwartungen umgehen kann, mit denen er beim HC Thurgau konfrontiert sein wird. Der 23-jährige Kanadier mit malaysischen Wurzeln wurde als Ersatz für den verletzten Derek Hulak verpflichtet, ist der einzige ausländische Stürmer in Mairs Team und soll das Scoring vorantreiben. Dazu braucht es mehr als Speed. Wahrscheinlich auch Geduld, bis sich Ang nach zwei Jahren in der AHL (bei den Springfield Thunderbirds) an das Schweizer Eishockey gewöhnt hat. Die Florida Panthers halten heute noch grosse Stücke auf ihren Viertrundendraft von 2016, der aber nie in der NHL gespielt hat. Den Vertrag mit Ang haben sie kürzlich nur aufgelöst, weil er ihre Hoffnung nicht erfüllte, mehr Muskeln zuzulegen. Mit 75 Kilogramm ist der 1,81-Meter-Mann ein Leichtgewicht. Zu schlaksig für die NHL, aber womöglich genau richtig für die Swiss League.

Jonathan Ang (hier 2018 mit den Springfield Thunderbirds im AHL-Spiel gegen die Laval Rockets) ist vielseitig einsetzbar. Stephane Dube/Getty Images

Mairs Wunsch nach einem hervorragenden Schlittschuhläufer, der Center und Flügel spielen sowie Powerplay und Boxplay verstärken kann, wurde trotz eines knappen Budgets erfüllt. Ang wird am Sonntag in der Schweiz erwartet. Ob er bereits am Montagabend im Heimspiel gegen den EHC Olten zum Einsatz kommen wird, lässt Thurgaus Trainer noch offen. Schon am Samstag, im Auswärtsspiel gegen Olten, steht dem HCT jedoch Martin Ness zur Verfügung. Der 27-jährige Stürmer mit Wasserverdrängung ist ein weiterer Leihspieler des NLA-Partnerteams Rapperswil-Jona.

Pechvogel Hulak hat schlechte Karten

Mit Angs Ankunft wird auch Derek Hulaks Zukunft beim HC Thurgau besiegelt. Der 31-jährige Kanadier war im Sommer als zweiter ausländischer Stürmer verpflichtet worden, erlitt aber schon in seinem ersten Testspiel mit dem HCT eine Hirnerschütterung. Von dieser hat er sich bis heute nicht erholt. Zwar trainiert Hulak mittlerweile wieder mit dem Team. Und es besteht die Möglichkeit, dass ihn die Thurgauer als Absicherung fürs Playoff weiterbeschäftigen. Doch zum Einsatz kommt er höchstens noch im Notfall. Denn HCT-Trainer Mair sagt: «Wenn Ang da ist, muss ich ihn spielen lassen.» Er könne jetzt nicht noch einen dritten Ausländer aufbauen. «Es sind nur noch 13 Spiele bis zum Playoff.» Und weil T.J. Brennan die Erwartungen bislang erfüllt, gibt es auch keinen Grund, den amerikanischen Verteidiger zu Gunsten von Hulak sitzen zu lassen.