Swiss League Siebter Sieg in Serie: Der HC Thurgau presst zwei weitere Punkte aus der Zitrone und bemüht sich um Palmberg-Ersatz Ein arg dezimierter und mental müder HC Thurgau holt im Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds nochmals alles heraus und gewinnt 6:5 nach Penaltyschiessen. Im Hinblick auf das Playoff wirft die Partie dennoch die Frage auf, ob man sich um den HC Thurgau sorgen muss.

Nico Lehmann und Aaro Törmänen (ganz rechts) halten Chaux-de-Fonds-Stürmer Mathias Trettenes vom Tor von Noel Bader fern. Bild: Mario Gaccioli

Als Gesamtnote verdiente sich der HC Thurgau auch im Heimspiel gegen den HC La Chaux-de-Fonds ein «sehr gut». Das 6:5 nach Penaltyschiessen bedeutete den siebten Sieg in Serie für die Ostschweizer. Damit egalisierten sie die Bestmarke unter dem Trainerduo Mair/Winkler aus der Saison 2017/18. Eine noch erfolgreichere Spanne hatte der HCT einzig in der Saison 1993/94 mit acht Siegen in Folge.

Mit den zwei gewonnenen Punkten gegen La Chaux-de-Fonds wird Platz vier und damit der Heimvorteil im Playoff-Viertelfinal für die Ostschweizer immer realistischer. Was aber den Mentaltest betrifft, so gab es am Donnerstagabend nur ein knappes «genügend». Denn in den letzten gut vier Minuten des Schlussdrittels hatte der HCT einen 5:2-Vorsprung verspielt.

Die mit Selbstvertrauen vollgepumpten Thurgauer wiesen ihre Gegner schon im Startdrittel in die Schranken. Und zwar dermassen, dass Chaux-de-Fonds-Goalie Nicola Aeberhard nach der ersten Pause dem jungen Hugo Cerviño Platz machen musste. Zwei Powerplay-Tore von Jonathan Ang (5.) und Marco Forrer (20.) sowie der 34. persönliche Treffer von Ian Derungs (12.) bescherten dem Heimteam einen verdienten 3:0-Vorsprung nach 20 Minuten. Die erstaunlich lustlos angetretenen Neuenburger gerieten zu Beginn des Mitteldrittels gar 0:4 in Rückstand, als Nico Lehmann ein weiteres Powerplay ausnutzte.

La Chaux-de-Fonds nimmt den Goalie raus und Thurgau bricht ein

Mit zwei Strafen nacheinander lud der HCT den Gegner kurz nach Spielmitte aber geradezu ein, ins Spiel zurückzukehren. Devin Muller verkürzte in Überzahl auf 1:4. Und nur 75 Sekunden später stellte der Ex-Thurgauer Toms Andersons bei numerischem Gleichstand auf 2:4. Jetzt war auch La Chaux-de-Fonds in der Güttingersreuti angekommen. Lange sah es so aus, als hätte das Heimteam die Partie danach wieder im Griff. Ang erhöhte zwischenzeitlich auf 5:2. Doch in den Schlussminuten brach der HC Thurgau regelrecht ein. Die letzten zwei Gegentreffer zum 4:5 und 5:5 kassierte er, als La Chaux-de-Fonds seinen Goalie Cerviño zu Gunsten eines zusätzlichen Feldspielers auf die Bank genommen hatte.

Am Ende jubelten die Thurgauer gegen La Chaux-de-Fonds dennoch. Bild: Mario Gaccioli

Die Penalty-Treffer von Derungs und Dominik Binias bescherten den Thurgauern immerhin den Zusatzpunkt und die Fortführung der eindrücklichen Siegesserie. Bereits am Freitagabend stehen sich die beiden Teams erneut gegenüber, dann in der Patinoire des Mélèzes in La Chaux-de-Fonds. Die grosse Frage lautet: Muss man sich um den HC Thurgau langsam Sorgen machen? Das 6:5 nach Penaltyschiessen zeigte nämlich eindrücklich, wie fragil der momentane Erfolg des HC Thurgau ist.

Dominic Hobi wohl zwei Wochen oder länger out

Seit nunmehr elf Partien agieren die Ostschweizer mit nur einem Ausländer. Der schwedische Center Rickard Palmberg hatte vor einem Monat in Visp eine Hirnerschütterung erlitten, von der er sich bis heute nicht erholt hat. Am vergangenen Dienstag schied mit Dominic Hobi auch der wohl zweitwichtigste Center der Mannschaft verletzt aus. Seine Schulterblessur nach dem üblen Check von Oltens Dominic Forget dürfte ein Ausfall von zwei Wochen oder mehr mit sich ziehen.

Ohne den drittbesten (Palmberg) respektive viertbesten Skorer des Teams (Hobi) sinken Thurgaus Erfolgschancen im Playoff massiv. Mit den Langzeitverletzten Bernhard Fechtig, Jason Fritsche und Janik Loosli rechnet der HC Thurgau schon gar nicht mehr in dieser Saison. Das sind Personalsorgen, auf die man als Trainer in der entscheidenden Phase der Meisterschaft gerne verzichten würde.

Denn auch wenn die Mannschaft derzeit einen unzerstörbaren Kitt hat und sie auf dem Eis arg dezimiert noch brillieren kann: Irgendwann ist auch diese Zitrone ausgepresst. Und es sind keine guten Voraussetzungen, mit wehenden Fahnen aber auf den Felgen laufend in die Viertelfinals einzuziehen. Dort, wo man zwingend nochmals ein Brikett drauflegen müsste, um in die nächste Runde einzuziehen.

HC Thurgau stellt zusätzlichen Ausländer in Aussicht

Immerhin setzte der HC Thurgau in den vergangenen Tagen nochmals alle Hebel in Bewegung und dürfte just aufs Playoff einen ausländischen Ersatzstürmer für Palmberg präsentieren. Es ist auch höchste Zeit dafür. Denn am Montag um Mitternacht schliesst das internationale Transferfenster. Danach kann man keinen ausländischen Spieler mehr verpflichten für diese Saison. Und wenn sich der HCT schon wieder einmal den Heimvorteil erkämpfen sollte, dann muss man ihm auch die Möglichkeit geben, im Playoff kompetitiv aufzutreten.

Thurgau – La Chaux-de-Fonds 6:5 n.P. (3:0, 1:2, 1:3)

Güttingersreuti, Weinfelden – 955 Zuschauer – SR Staudenmann/Unterfinger, Pitton/Wermeille.

Tore: 5. Ang (Forrer/Ausschluss Andersons) 1:0. 12. Derungs (Lehmann, Ang) 2:0. 20. (19:24) Forrer (Derungs/Ausschluss Andersons) 3:0. 23. Lehmann (Ausschluss Dubois) 4:0. 32. Muller (Oejdemark, Augsburger/Ausschluss Ang) 4:1. 34. Andersons (Döpfner) 4:2. 54. Ang 5:2. 56. Nauris Sejejs (Olden, Carbis) 5:3. 58. (57:42) Olden (Andersons, Trettenes) 5:4. 59. (58:09) Andersons (Olden) 5:5.

Penaltyschiessen: In-Albon – (Bader hält), Derungs 1:0; Andersons – (übers Tor), Binias 2:0; Olden 2:1, Petrig – (Cerviño wehrt ab); Trettenes – (Pfosten), Ang – (Puck verspringt); Oejdemark – (Bader wehrt ab).

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 5-mal 2 Minuten gegen La Chaux-de-Fonds.

Thurgau: Bader; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Baumann, Rundqvist, Binias; Petrig, Hollenstein, Woger; Spannring, Jolliet, Bleiker; Salamin.

La Chaux-de-Fonds: Aeberhard (ab 21. Cerviño); Augsburger, Oejdemark; Smons, Andersson; Nauris Sejejs, Iglesias; Muller, Trettenes, Carbis; Olden, Achermann, Andersons; Dubois, In-Albon, Voirol; Nils Sejejs, Privet, Eugster; Döpfner.

Bemerkungen: Thurgau ohne Hobi, Palmberg, Fechtig, Fritsche, Loosli, Senn (alle verletzt), Meier (HCT Young Lions), Azevedo (Bern U20) und Goalie Rüegger (überzählig), dafür erstmals mit B-Lizenz-Stürmer Mischa Bleiker (Chur/MSL). La Chaux-de-Fonds ohne Jaquet, Ulmer, Wyss, Matewa, Suleski (alle verletzt), Bouchareb und Goalie Östlund (beide überzählig). – La Chaux-de-Fonds von 56:31 bis 57:42 und von 57:46 bis 58:09 mit zusätzlichem Feldspieler anstelle des Goalies. – 57:42 Time-out La Chaux-de-Fonds.



Nächstes Spiel. Freitag, 25. Februar, 19.45 Uhr: La Chaux-de-Fonds - Thurgau.