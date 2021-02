Swiss League Peinlicher Ausrutscher: Der HC Thurgau verliert gegen die GCK Lions 2:8 Nach den zwei wichtigen Siegen gegen den EHC Olten verspielt der HC Thurgau auswärts gegen das Zürcher Farmteam die gute Ausgangslage im Kampf um Platz sechs. Die Ostschweizer kommen mit dem Tempospiel der GCK Lions überhaupt nicht zurecht.

Thurgaus Goalie Nicola Aeberhard setzt sich gegen GCK-Torschütze Julian Mettler zur Wehr. Die beiden Stürmer Patrick Spannring und Dominic Hobi kommen ihm zu Hilfe. Mario Gaccioli

Es war ein denkbar schlechter Auftakt des HC Thurgau in die wegweisende Phase mit 11 Spielen innert 22 Tagen. Gleich mit 2:8 gingen die Ostschweizer am Sonntag auswärts gegen die GCK Lions unter. Zuletzt hatte der HCT vor über vier Jahren in einem Meisterschaftsspiel so viele Tore kassiert. Am 31. Januar 2017 bei der 2:8-Auswärtsniederlage gegen Ajoie. Das war die erste Saison unter Trainer Stephan Mair.

Nun geschah dieses Ungemach gegen ein Farmteam. Alleine das spricht Bände. Zu denken gibt aber vor allem, wie wenig der HC Thurgau bereit war, den primär läuferisch ausgetragenen Kampf gegen die neuntplatzierten Zürcher anzunehmen. Dabei geht es in den letzten elf Spielen der Qualifikation für die Thurgauer noch um Platz sechs – und damit die direkte Qualifikation fürs Playoff.

Strafen machen dem HC Thurgau das Leben schwer

Die gute Ausgangslage, die sich der HCT mit zuletzt drei Siegen in Folge (gegen Langenthal und zweimal gegen Olten) erarbeitet hatte, setzte er in der Kälte der Kunsteisbahn Küsnacht wieder aufs Spiel. Die Thurgauer waren von Anfang an gezwungen, das Tempospiel der GCK Lions mitzumachen. So entwickelte sich ein flottes Hin und Her, dem aus der Sicht der Gäste nur der Makel eines erneut frühen Gegentreffers (3.) anhaftete. Doch das Tempo der Lions führte dazu, dass der HCT nie ins Spiel fand und die grossen Torchancen der Gäste über weite Strecken ausblieben. Und es provozierte immer wieder Strafen aufseiten der Thurgauer. Strafen, die das Heimteam im Mitteldrittel zu einer 3:0-Führung nutzte. Als die GCK Lions kurz nach Spielmitte innert 19 Sekunden auf 5:0 erhöhten, war das Spiel gelaufen.

Lions-Topskorer Ryan Hayes war für die Thurgauer in diesem Spiel nicht zu bändigen. Mario Gaccioli

Thurgaus scheidender Goalie Nicola Aeberhard konnte einem leid tun. Bei den Gegentreffern tauchten immer wieder GCK-Spieler direkt vor ihm auf, die so im Slot eigentlich aus dem Weg geräumt gehörten. Meist war es GCK-Topskorer Ryan Hayes. Im Gegensatz zum HCT traten die Zürcher mit lediglich einem Ausländer an. Doch der Amerikaner Hayes war an diesem Sonntag spielfreudiger als das ganze Thurgauer Team zusammen. Am Ende stand Hayes mit drei Toren und einem Assist da. Und Aeberhard wurde bis zuletzt nicht ausgewechselt. Wohl, weil auf der Ersatzbank Junior Yannick Mark den verletzten Bryan Rüegger vertrat.

Spannring verabschiedet sich frühzeitig unter die Dusche

Der Frust sass nach dem 0:5 so tief beim HC Thurgau, dass Patrick Spannring keine 20 Sekunden nach Michael Loosli Powerplay-Treffer zum 1:5 wegen eines Bandenchecks an Luca Capaul unter die Dusche musste. So schickte der Österreicher sein Team in einer fünfminütigen Unterzahlsituation endgültig in die Niederlage. Dass zu Beginn des Schlussdrittels auch noch Joel Scheidegger in Überzahl einen Puck ins Tor wischte, änderte nichts mehr am Gesamtbild dieser Partie. Zu sehr haderte der HCT an diesem Nachmittag mit den Schiedsrichterentscheidungen, zu wenig fokussierte er auf sein Spiel. Immerhin entlud sich der Frust der Ostschweizer bis zur Schlusssirene so deutlich, dass von einem einmaligen Ausrutscher dieser Art ausgegangen werden kann.

Den Thurgauer Spielern jedenfalls dürfte es gerade recht sein, dass das gedrängte Programm von 11 Spielen in 22 Tagen kein Straftraining zulässt. Und die Chance auf Wiedergutmachung kommt schon am Dienstag um 18.30 Uhr zu Hause gegen den Tabellenvierten Sierre.

GCK Lions – Thurgau 8:2 (1:0, 5:1, 2:1)

Kunsteisbahn, Küsnacht – Keine Zuschauer – SR Gianinazzi/Unterfinger, Nater/Haag.

Tore: 3. Berri (Capaul) 1:0. 22. Christen (Simic, Capaul/Ausschluss Hobi) 2:0. 29. Hayes (Schlagenhauf/Ausschluss Hinterkircher) 3:0. 33. (32:59) Hayes (Simic, Burger) 4:0. 34. (33:18) Brüschweiler (Büsser) 5:0. 36. (35:09) Michael Loosli (Ang/Ausschluss Gabriel Widmer) 5:1. 37. (36:25) Hayes (Brüschweiler/Ausschluss Spannring) 6:1. 45. Scheidegger (Rundqvist, Michael Loosli/Ausschluss Meier) 6:2. 47. Mettler (Ausschluss Braun!) 7:2. 55. Brüschweiler (Hayes) 8:2.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen die GCK Lions, 9-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Spannring) plus 10 Minuten (Brennan) plus Spieldauer (Spannring) gegen Thurgau.

GCK Lions: Zumbühl; Büsser, Braun; Meier, Burger; Capaul, Andersson; Samuel Lukas Widmer; Simic, Schlagenhauf, Hayes; Casutt, Mettler, Brüschweiler; Chiquet, Christen, Berri; Gabriel Widmer, Mathew, Berni; Böhler.

Thurgau: Aeberhard; Brennan, Wildhaber; Fechtig, Scheidegger; Schmutz, Soracreppa; Molina; Michael Loosli, Ang, Janik Loosli; Hinterkircher, Hobi, Spannring; Rehak, Rundqvist, Hollenstein; Wetli, Brändli, Baumann; Fritsche.

Bemerkungen: GCK Lions ohne Suter, Graf (beide verletzt), Rautiainen und Riedi (beide ZSC Lions/NLA). Thurgau ohne Bischofberger (gesperrt), Hulak, Lanz, Moor, Moser, Mosimann, Parati, Rüegger, Schmuckli (alle verletzt), Kellenberger, Lanz und Schnyder (alle überzählig). – 16. Pfostenschuss Janik Loosli.



Nächstes Spiel. Dienstag, 18.30 Uhr: Thurgau – Sierre