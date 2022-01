Swiss League Nach über drei Wochen Zwangspause: Der HC Thurgau kehrt mit einer grossen Frage in die Stadien zurück Corona hielt den HC Thurgau lange vom Spielbetrieb ab. Am Samstag um 17.30 Uhr gilt es für die Mannschaft von Trainer Stephan Mair wieder ernst. Dann gastieren die Ostschweizer beim Swiss-League-Leader EHC Olten. Wie haben sich die Wochen der Isolation und Quarantäne auf den Rhythmus der Mannschaft ausgewirkt?

Topskorer Jonathan Ang (rechts) und Thurgaus bester Torschütze Ian Derungs sind bei der Rückkehr ins Meisterschaftsgeschehen besonders gefragt. Mario Gaccioli (Weinfelden, 4. November 2021)

Eine kleine Auffrischung gefällig? Der HC Thurgau belegt aktuell Platz fünf in der Swiss League. Knapp hinter Langenthal und knapp vor Visp. Topskorer ist der Kanadier Jonathan Ang, bester Torschütze Ian Derungs. All das könnte man ja vergessen haben seit dem letzten Meisterschaftsspiel am 23. Dezember, also vor mehr als drei Wochen. Danach brachte Corona den Spielplan einmal mehr gehörig durcheinander.

Nun, am Samstag um 17.30 Uhr auswärts gegen Olten, greift Thurgau wieder ins Swiss-League-Geschehen ein. Isolationen und Quarantänen sind überstanden, mittlerweile auch die eine oder andere Blessur. Hatte Trainer Stephan Mair am 23. Dezember in Winterthur beim 2:1-Sieg nach Verlängerung noch ein Team zur Hand, «das total auf dem Zahnfleisch lief», so sagt er heute, dass die Zwangspause immerhin geholfen habe, die Batterien wieder zu laden. Dennoch erwartet der 54-jährige Südtiroler einen harten Wiedereinstieg.

Trainer Mair freut das happige Startprogramm

Erst seit Montag trainiert der HC Thurgau wieder als komplettes Team. «Wir werden drei bis vier Spiele brauchen, bis wir im Rhythmus sind», prophezeit Mair. So komme ihm nicht ungelegen, dass als erste Gegner Leader Olten (Samstag) und der Tabellenzweite Kloten (am Mittwoch in Weinfelden) warten. In diesen Begegnungen ist der HC Thurgau erfahrungsgemäss weniger gezwungen, das Spiel in die Hand zu nehmen, der Erfolgsdruck weniger gross. Dafür warten danach mit Winterthur, Langenthal und Visp die wahren Tests im Kampf um Platz sechs. Ein Platz, der so wichtig ist, um das Pre-Playoff zu vermeiden.

Ginge es nach Thurgaus Trainer Mair hätte man das Vor-Playoff in diesem Jahr coronabedingt sowieso weglassen und wieder in den früheren Modus wechseln können. Das hätte Spieldaten freigeschaufelt, falls es zu weiteren Verschiebungen kommen sollte. «Denn noch ist das Ganze nicht ausgestanden», glaubt Mair. Der Kalender ist im Februar mit zwölf Spielen in 28 Tagen aber schon dermassen voll, dass es praktisch keine Ausweichdaten mehr gibt. Mair hätte sich auch vorstellen können, die Regular Season notgedrungen für alle von 50 auf 40 Spiele zu verkürzen. Auch, um die Spieler nicht zu überlasten. Denn mit so vielen Partien in so wenigen Tagen steigt die Verletzungsgefahr für alle, die sich eine solche Kadenz nicht gewohnt sind.

Es zählt nur noch der Punktequotient

Die Swiss League entschied sich jedoch, die Tabelle fortan mit Punktequotient zu führen, für den Fall, dass coronabedingt nicht alle Mannschaften gleich viele Spiele absolvieren können. Es zählt das Punktetotal geteilt durch die absolvierten Partien. Das heisst wiederum, dass weniger taktiert werden kann, weil jederzeit Schluss sein könnte. Mehr denn je zählt jetzt jeder Punkt. Für den HC Thurgau auch gegen Olten und Kloten.