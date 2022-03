Swiss League Kloten gleicht Halbfinalserie zum 1:1 aus: Der Schlüssel des HC Thurgau liegt auf der Strafbank Der HC Thurgau spielt im Playoff-Halbfinal gegen den EHC Kloten auch vor heimischem Publikum beherzt, verliert Spiel zwei jedoch mit 1:2. Den Ostschweizern fehlen vor fast 2500 Zuschauerinnen und Zuschauern mehr Powerplay-Gelegenheiten und das Glück.

Die Thurgauer Patrick Parati (links) und Frédéric Jolliet setzen die Klotener Alexei Dostoinov und Steve Kellenberger unter Druck. Bild: Mario Gaccioli

Der HC Thurgau braucht Hilfe. Das war schon im ersten Playoff-Halbfinalspiel gegen den EHC Kloten ersichtlich. Und es wurde am Mittwochabend in der Weinfelder Güttingersreuti noch deutlicher. Denn diesmal fehlte dem HCT nicht nur das Glück, es kam auch noch Pech dazu. Als Ian Derungs im Powerplay in der 40. Minute den Puck mit dem Erklingen der Sirene zum vermeintlichen 1:2 über die gegnerische Torlinie gedrückt hatte, schien der Bann gebrochen, war die Erlösung bei den Spielern für die 2456 Zuschauerinnen und Zuschauer gut zu sehen. Doch der Thurgauer Torjubel erstickte wenig später, als die Schiedsrichter die Aktion am Bildschirm prüften. Und sie kamen zurecht zum Schluss, dass der Puck die Linie erst nach der Sirene überquert hatte.

Hobis Hammer sorgt für spannende Schlussphase

Die restlichen 113 Powerplay-Sekunden zu Beginn des Schlussabschnitts blieben vom HC Thurgau ungenutzt. Doch die nächste Gelegenheit kam keine zwei Minuten später. Diesmal musste Klotens Martin Ness in die Kühlbox, weil er Jonathan Ang zurückgehalten hatte. Und nun demonstrierten die Thurgauer ihre ganze Powerplay-Stärke. Will Pelletier lancierte Dominic Hobi mit einem genialen Pass an der blauen Linie, so dass Hobi aus vollem Lauf frei vor Kloten-Goalie Tim Wolf (Leihgabe vom National-League-Klub Ajoie) draufhalten konnte. Der Hammer von Thurgaus Nummer 24 landete unhaltbar im hohen Eck und bedeutete das ersehnte 1:2.

Damit hatten die leidenschaftlichen und mit Herz kämpfenden Thurgauer den Anschluss geschafft und den Teppich ausgerollt für eine spannende Schlussphase. In dieser drückte der HCT vehement auf den Ausgleich. Derungs hätte ihn in der 56. Minute beinahe realisiert. Jan Petrig kam dem 2:2 Sekunden vor Spielende am nächsten. Sein Versuch verfehlte das Tor nur um Zentimeter. Doch anders als noch am Montag in Kloten fehlte den Thurgauern diesmal das Quäntchen Glück. Und der Aufstiegsfavorit aus der Flughafenstadt brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. In der Best-of-seven-Serie steht es damit 1:1. Die dritte Begegnung findet am Freitag um 19.45 Uhr in Kloten statt.

Thurgaus Kampf ist ein vielversprechendes Mittel

Und auch wenn der HC Thurgau die erste Heimniederlage einstecken musste im diesjährigen Playoff, so kann er guten Mutes in die weiteren Partien steigen. Mit dem Kampf, den die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler an den Tag legt, konnte sie den haushohen Favoriten schon ein zweites Mal auf Augenhöhe fordern. Und das mit neun verletzten Spielern auf der Tribüne. Zwar hatten die Klotener in der Güttingersreuti bei numerischem Gleichstand mehr Spielanteile, waren meist einen Schritt schneller am Puck als die Thurgauer und schnürten so den Gegner oft in dessen Zone ein. Mit dem grandiosen Goalie Luis Janett im Tor und einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist dem EHC Kloten aber durchaus beizukommen.

Hilfe braucht der HCT dennoch. Am besten mit Überzahlsituationen, die er im Playoff höchst effizient nutzt. Eine Hilfe kann auch sein, selber von der Strafbank fernzubleiben. Denn Kloten ging schon in der zweiten Minute durch einen Powerplay-Treffer von Michael Loosli in Führung, ehe Steve Kellenberger bei Spielmitte auf 2:0 erhöhte. Und für Freitag könnten dem HC Thurgau auch wieder genesene Spieler helfen. Auch das nährt die Hoffnung auf einen nächsten Coup.

Thurgau – Kloten 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 2456 Zuschauer – SR Ströbel/Potocan, Micheli/Bichsel.

Tore: 2. Michael Loosli (Faille, Figren/Ausschluss Woger) 0:1. 31. Kellenberger (Melnalksnis, Ness) 0:2. 45. Hobi (Pelletier/Ausschluss Ness) 1:2.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 3-mal 2 Minuten gegen Kloten.

Thurgau: Luis Janett; Rundqvist, Kühni; Moor, Parati; Törmänen, Forrer; Derungs, Pelletier, Ang; Jolliet, Hobi, Woger; Baumann, Hollenstein, Petrig; Ramsauer, Salamin, Meier; Bleiker.

Kloten: Wolf; Kindschi, Ganz; Rouiller, Gähler; Seiler, Nodari; Randegger, Reinbacher; Marchon, Faille, Figren; Altorfer, Meyer, Spiller; Dostoinov, Kellenberger, Michael Loosli; Melnalksnis, Ness, Obrist.

Bemerkungen: Thurgau ohne Schmutz, Binias, Spannring, Lehmann, Palmberg/SWE, Soracreppa, Fechtig, Fritsche, Janik Loosli (alle verletzt), Senn und Azevedo (beide überzählig). Kloten ohne Simek, Steiner, Schreiber (alle verletzt), Füglister, Stämpfli, Hinterkircher, Knellwolf, Bartholet, Lindemann, Gian Janett, Ramel und Claireaux (alle überzählig). – 35. Meyer verletzt ausgeschieden. – Thurgau ab 59:30 ohne Goalie. – 59:47 Time-out Thurgau.