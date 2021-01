Im Februar spielt der HC Thurgau praktisch jeden zweiten Tag

Swiss League

Das Fieber ist weg: Beim HC Thurgau rückt der Sport wieder in den Mittelpunkt

Corona hat den HC Thurgau hart getroffen, ihm aber auch Zeit gegeben, um die Batterien zu laden. Am Mittwochabend in Langenthal kehrt das Team von Trainer Stephan Mair in die Meisterschaft zurück - im Wissen, dass die letzte Phase im Jahr 2020 nicht sehr aufbauend war.