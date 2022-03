Swiss League Videobilder lassen keine kürzere Strafe zu: HC-Thurgau-Topskorer Jonathan Ang auch am Samstag gesperrt Das vierte Viertelfinalspiel zwischen dem HC Thurgau und dem SC Langenthal am Samstag im Oberaargau findet wiederum ohne Jonathan Ang statt. Der untypische Kontrollverlust des jungen Kanadiers nach dem 4:1-Sieg am vergangenen Dienstag macht den Ostschweizern das Leben weiter schwer.

Thurgaus Topskorer Jonathan Ang muss im Playoff gegen den SC Langenthal viel einstecken und verlor deshalb am Ende des zweiten Spiels die Beherrschung. Bild: Mario Gaccioli (13. März 2022)

Der HC Thurgau muss auch im vierten Playoff-Spiel am Samstag um 19.46 Uhr in Langenthal auf seinen Topskorer Jonathan Ang verzichten. Wie zu befürchten war, zieht der Crosscheck des kanadischen Stürmers gegen Langenthals Luca Wyss am Ende der zweiten Viertelfinalbegegnung vom Dienstag (4:1-Sieg Thurgau) eine zweite Spielsperre mit sich. Das teilte die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey am Freitagnachmittag mit. Die erste Spielsperre hatte Ang am Donnerstag beim 4:3-Heimsieg nach Verlängerung verbüsst.

Wie auf den publik gemachten Videobildern ersichtlich ist, streckt Ang tatsächlich seinen Stock ins Gesicht von Langenthals Wyss. Und weil die Vergehen kategorisiert sind, blieb dem Einzelrichter gar nichts anderes übrig, als Ang für mindestens zwei Spiele zu sperren. Denn ein solcher Crosscheck Richtung Kopf des Gegners gehört zur Kategorie zwei, die zwei bis vier Spielsperren mit sich zieht.

Gefahr einer noch höheren Strafe: HC Thurgau verzichtet auf Rekurs

Der HC Thurgau hat sich denn nach Absprache unter Trainern, Spieler und Klubleitung auch entschieden, auf einen Rekurs zu verzichten. Sonst würde die Aktion von Ang von Grund auf neu beurteilt. Und so wie die Dinge in dieser Geschichte gelaufen sind, wäre die Gefahr einer noch längeren Strafe wohl höher als die Aussicht auf eine Verkürzung der Strafe.

Es stellt sich aber auch die Frage, weshalb Ang am Dienstag beim Stand von 4:1 in den bedeutungslosen Schlusssekunden noch auf dem Eis stand, obwohl mit Langenthals Wyss in jener Partie offensichtlich ein Provokateur auf den Kanadier angesetzt gewesen war. Immerhin: Der HC Thurgau gewann schon Spiel drei am Donnerstag ohne Jonathan Ang und könnte mit einem weiteren Teameffort am Samstag in Langenthal bereits den Einzug in die Playoff-Halbfinals klarmachen.