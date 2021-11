Swiss League HC-Thurgau-Trainer Mair schlägt Alarm: «Wir befinden uns auf Messers Schneide» Vor den wichtigen Spielen daheim gegen die GCK Lions (Freitag, 20.00 Uhr) und auswärts gegen Visp (Sonntag, 17.45 Uhr) läuft der HC Thurgau auf dem Zahnfleisch. Der Energiehaushalt wird im Team von Stephan Mair immer mehr zum Thema.

Headcoach Stephan Mair nimmt die Verantwortung für die 0:4-Heimniederlage gegen den SC Langenthal ganz auf seine Kappe. Mario Gaccioli (Weinfelden, 28. September 2021)

Es war absehbar, dass der HC Thurgau irgendwann seine Personalsituation spüren wird in dieser Saison. Und es scheint, dass die Zeit gekommen ist. Vor dem Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen die GCK Lions und dem Auswärtsspiel am Sonntag um 17.45 Uhr in Visp sagt Headcoach Stephan Mair: «Wir befinden uns auf Messers Schneide». Mit einem Kader, das an der Spitze zwar durchschlagskräftiger geworden ist, in der Breite aber an Qualität eingebüsst hat, spürt der HCT jede Absenz. Noch immer fehlen die Teamstützen Bernhard Fechtig und Janik Loosli verletzungsbedingt. Ob Dominik Binias wieder zurückkehren wird, ist fraglich. Dazu fällt neu auch Dominic Hobi aus. Er liegt mit einer Magen-Darm-Erkrankung flach.

Doch nicht nur die Abwesenden machen Thurgaus Trainer Mair zu schaffen. Er ist auf diverse Spieler angewiesen, die angeschlagen sind oder von einer nicht coronabedingten Erkrankung zurückkehren. Und vor allem: Der stark beanspruchten, ersten Sturmlinie mit dem Kanadier Jonathan Ang, dem Schweden Rickard Palmberg und der Schweizer Entdeckung Ian Derungs fehlte zuletzt etwas der Schnauf. «Sie sind müde im Kopf», sagt Mair. «Das habe ich kommen sehen.» Fast zwei Drittel aller erzielten HCT-Tore fällt bislang auf die erste Sturmreihe zurück.

In der Tabelle noch auf der Sonnenseite

Für Mair ist es kein Zufall, dass er am vergangenen Sonntag nach dem 0:4 zu Hause gegen Langenthal zum zweiten Mal von der «schlechtesten Saisonleistung» sprechen musste. Zuvor hatte er das Anfang Oktober nach dem 1:4 in Olten gesagt. Immerhin in der Tabelle ist noch die positive Seite des HC Thurgau abgebildet. Jene mit den gedrehten Spielen, den erkämpften Punkten, den Exploits.

Als Fünfter mit 33 Zählern befinden sich die Thurgauer mitten im Pulk zwischen dem drittplatzierten La Chaux-de-Fonds (35 Punkte) und den achtplatzierten GCK Lions (29 Punkte). Das Rennen um Platz sechs, der den letzten direkten Playoff-Platz garantiert, dürfte heuer also ein ganz enges werden. Und Trainer Mair weiss, dass er in der momentanen Lage nicht mehr viel zusätzlich aus seiner Mannschaft kitzeln kann. Entsprechend behutsam geht er psychologisch vor. Der Südtiroler nimmt die Verantwortung der letzten Niederlage auf sich. «Ich hätte die Trainings anders gestalten können, den Tagesablauf, irgendwas.»

Noch sechs Spiele bis zur nächsten Pause

Für den HC Thurgau geht es nun darum, irgendwie die nächsten sechs Spiele zu überstehen, ohne seine gute Ausgangslage im Kampf um Platz sechs zu verlieren. Das sollen die Spieler möglichst ohne Druck tun können. Mitte Dezember wartet dann nochmals eine zwölftägige Meisterschaftspause auf den HCT. Ein Unterbruch, der äusserst gelegen kommen wird, um die Batterien wieder aufzuladen.