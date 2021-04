Swiss League HC Thurgau nimmt zwei Klotener Talente unter Vertrag David Baumann stürmt auch 2021/22 für den Swiss-League-Klub aus Weinfelden. Neu von den Flughafenstädtern kommt Center Nico Lehmann.

David Baumann (links, im Spiel gegen die EVZ Academy) ist ein junger Stürmer mit grossem Potenzial. Mario Gaccioli (Weinfelden, 9. Oktober 2020)

(red) Mit David Baumann und Nico Lehmann wechseln auf die kommende Saison zwei junge Talente des EHC Kloten zum HC Thurgau. Während der 20-jährige Baumann mittels B-Lizenz bereits diese Saison beim HCT spielte, wechselt Lehmann erst im Sommer aus dem Nachwuchs des Ligakonkurrenten zu den Leuen.

Der 20-jährige Baumann hatte für die Saison 2020/21 einen Vertrag mit den SC Rapperswil-Jona Lakers. Das NLA-Partnerteam des HC Thurgau parkierte den Flügelstürmer jedoch von Anfang an beim HCT in der Swiss-League. Baumann bestritt in seiner ersten Saison ausserhalb des Nachwuchses 36 Meisterschaftsspiele und ein Cup-Spiel für die Ostschweizer. Nun hat der 1,79 grosse Angreifer, der beim EHC Olten gross geworden ist, von Thurgau einen Vertrag für die kommende Saison erhalten. Mit seinem Speed und seiner flinken Spielweise soll er auch künftig für viel Unruhe in den gegnerischen Reihen sorgen.

Lehmann hat beim HC Thurgau ebenfalls einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Der 20-jährige Center stösst wie vor einem Jahr Baumann aus dem Nachwuchs des EHC Kloten zum Swiss-League-Klub aus Weinfelden. In der abgelaufenen Saison bei der U20-Elit realisierte Lehmann in 30 Partien 11 Tore und 23 Assists. Zudem konnte der jüngere Bruder des bei Rapperswil-Jona erfolgreich spielenden Marco Lehmann erste Swiss-League-Luft schnuppern. Beim EHC Winterthur sammelte er in sieben Pflichtspielen wertvolle Spielpraxis auf Profiniveau.

Mit den Unterschriften von Baumann und Lehmann sowie der am Montag bekanntgewordenen Verlängerung mit Fabio Hollenstein hat der HCT für 2021/22 mittlerweile acht Stürmer unter Vertrag.