Swiss League Hattrick von Jonathan Ang: Der HC Thurgau überfährt den EHC Winterthur im Startdrittel Mit einem grandiosen Beginn macht der HC Thurgau in Winterthur schnell vergessen, dass ihm Rickard Palmberg fehlt. Beim 4:1-Auswärtssieg ist Jonathan Ang die grosse Figur. Auch Nico Lehmann, der für dieses Spiel in die Paradelinie befördert wurde, setzt sich gekonnt in Szene. Zudem gibt es neue Hilfe aus Rapperswil-Jona.

Jonathan Ang (links) setzt die Winterthurer Billy Hunziker und Andri Henauer im Tor gehörig unter Druck. Bild: Mario Gaccioli

Rickard wer? Der HC Thurgau musste am Sonntag in Winterthur verletzungsbedingt auf den Schweden Rickard Palmberg verzichten. Nur, sein Fehlen fiel gar nicht auf. Der HCT wusste die Absenz des so wichtigen Centers gekonnt zu kaschieren und dominierte den EHC Winterthur beim 4:1-Auswärtssieg zeitweise nach Belieben.

Zu verdanken war dies unter anderem der Kunst des Trainerduos Mair/Winker, seine Linien erfolgreich umzustellen. Nico Lehmann wurde als Center in die erste Linie mit Topskorer Jonathan Ang und Torschützenkönig Ian Derungs beordert – und schuf damit eine neue Thurgauer Paradelinie. Lehmann zeigte, was für einen grossen Entwicklungsschritt er in seiner ersten Saison bei Thurgau schon gemacht hat. Der 20-jährige, frühere Kloten-Junior schaufelte in der Mitte immer wieder Platz frei, den Derungs und Ang zu nutzen wussten.

Ang lässt gleich drei Winterthurer stehen

Dem Kanadier Ang gelang im ersten Drittel ein Hattrick. Nach 125 Sekunden hatte er im Powerplay bereits zum 1:0 getroffen, zwei weitere Tore kamen bis zur ersten Pause dazu. Vor allem das 2:0 (10.) war eine Demonstration seines Könnens, dribbelte Ang doch in der gegnerischen Zone gleich drei Winterthurer aus, bevor er auch noch Goalie Andri Henauer umkurvte.

Die überforderten Winterthurer wurden in der eigenen Halle regelrecht überfahren. Trainer Teppo Kivelä, dessen Vertrag am Samstag um eine weitere Saison verlängert worden war, hat eine Menge Arbeit vor sich, um aus dem EHC Winterthur einen ernsthaften Playoff-Anwärter zu machen. Kivelä leidet derzeit allerdings darunter, dass ihm mit Mathew Wilkins der zweite kanadische Stürmer im Kader verletzt ausfällt und kein Ersatz in Sicht ist. Mit fast fünfmal mehr Schüssen im Startdrittel (24:5) und einem 3:0-Vorsprung bog der HC Thurgau schon früh auf die Siegerstrasse ab.

Im Mitteldrittel begann Winterthur, HCT-Goalie Bryan Rüegger zu beschäftigen. Eine erste Torchance wehrte Rüegger noch ab. Bei Tom Gerbers Schuss unter die Latte war er aber machtlos (27.). Das Heimteam hatte jetzt so etwas wie eine Druckphase, brachte die zuvor fast perfekte Organisation der Thurgauer immer mal wieder durcheinander. Erst Dominic Hobis Abstauber zum 4:1 (36.) verlieh dem HCT wieder die Überzeugung aus dem Startdrittel. Die geniale Vorarbeit zu diesem Treffer war von Dreifachtorschütze Ang gekommen, der den Beinschoner von Winterthurs Goalie Henauer bewusst für einen Abpraller nutzte.

Leichte Entwarnung: Palmberg wohl nicht allzu schwer verletzt

Bezüglich Palmbergs Verletzung ist der HC Thurgau zuversichtlich. Gemäss Urban Leimbacher gehe man nicht von einem längeren Ausfall aus. «Rickard wurde noch am Freitagabend in Visp im Spital untersucht, wobei keine schlimmeren Verletzungen zu Tage kamen», sagt der CEO. «Er hatte Glück im Unglück.» Es dürfte sich nach ersten Erkenntnissen wohl um eine leichte Hirnerschütterung handeln, die sich Plamberg nach dem Bandencheck von Visps Linus Klasen zugezogen hat.

Am Sonntag in Winterthur konnte der HCT auf Yannick Brüschweiler vom NLA-Partnerteam Rapperswil-Jona zurückgreifen. Der 22-jährige Flügelstürmer, der in der zweiten Linie für viel Zug vors gegnerische Tor sorgte, wird auch am Donnerstag in Sierre für Thurgau spielen.

Winterthur – Thurgau 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Zielbau-Arena – 831 Zuschauer – SR Weber/Unterfinger, Ammann/Bichsel.

Tore: 3. Ang (Derungs, Forrer/Ausschluss Thévoz) 0:1. 10. Ang (Parati, Derungs) 0:2. 13. Ang (Strafe gegen Winterthur angezeigt) 0:3. 27. Gerber (Neuenschwander, Sigg) 1:3. 36. Hobi (Ang, Derungs) 1:4.

Strafen: je 3-mal 2 Minuten. Winterthur: Henauer; Engeler, Sigg; Pozzorini, Thévoz; Hunziker, Minder; Schüpbach; Bozon, Pompei, Lekic; Gerber, Valenza, Haldimann; Staiger, Neuenschwander, Mainot; Schaller, Burkhalter, Hofstetter; Oana.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Brüschweiler, Hobi, Binias; Spannring, Rundqvist, Woger; Baumann, Hollenstein, Petrig.

Bemerkungen: Winterthur ohne Wilkins, Zwissler (beide verletzt), Braus, Birchler (beide überzählig) und Harlacher (abwesend). Thurgau ohne Palmberg, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Senn, Salamin (beide HCT Young Lions) und Ramsauer (abwesend).



Nächstes Spiel. Donnerstag, 3. Februar, 20.00 Uhr: Sierre – Thurgau.