Swiss League 1:4-Niederlage in Olten: Für den HC Thurgau bleibt der Leader eine Nummer zu gross – doch es gibt positive Anzeichen Der HC Thurgau kämpft auswärts gegen den EHC Olten bis zum Umfallen und verliert dennoch 1:4. Vor allem die Paradelinie der Solothurner ist an diesem Sonntag von einem anderen Stern. Positiv für den HCT: Es war ein ganz anderer Auftritt als noch vor vier Wochen an gleicher Stätte.

Die Oltner Stanislav Horansky, Garry Nunn und Joel Scheidegger bejubeln hinter Rickard Palmberg das 2:1. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Das Schlussresultat sieht nicht besser aus als Anfang Monat, als die Thurgauer das erste Mal im Oltner Kleinholz verloren haben. Und dennoch war es am Sonntag ein ganz anderes Spiel als noch vor vier Wochen. Hatte der HCT damals keinen Stich gegen den Aufstiegsanwärter, so waren die Ostschweizer diesmal näher dran.

Das einzige Thurgauer Tor war kein Ehrentreffer zehn Sekunden vor Schluss. Ian Derungs glich die Partie in der elften Minute im Powerplay mit einer feinen Einzelleistung zum 1:1 aus und hielt sein Team damit nach dem frühen Rückstand (3./Horansky) im Spiel. Derungs nutzte den enormen Druck, den die Thurgauer in Überzahl auf Olten-Goalie Simon Rytz ausübten, zu seinem bereits 14. Treffer in dieser Saison. Einen Augenblick zuvor hatte Rytz noch ohne Stock dagestanden.

Goalie Rüegger mit Brummschädel ausgewechselt

Der HC Thurgau liess nie abreissen. Auch nicht, nachdem er kurz vor der ersten Sirene erneut in Rückstand geraten war. Erneut Horansky drückte einen Puck über die Linie, den HCT-Goalie Bryan Rüegger zuvor grandios pariert, jedoch nicht aus der Gefahrenzone gebracht hatte. Für Rüegger war es die letzte Aktion in dieser Partie. Er wurde nach der Pause durch Luis Janett ersetzt. Wie schon im ersten Spiel in Olten wechselte Trainer Stephan Mair also den Torhüter aus – diesmal allerdings gesundheitsbedingt. Denn Rüegger war in der zehnten Minute von Oltens Stürmer Devin Muller im Torhüterkreis niedergemäht worden, was zu Thurgaus erfolgreichem Powerplay führte, für Rüegger aber in einer Hirnerschütterung enden könnte.

Thurgaus Torhüter Luis Janett wurde zu Beginn des Mitteldrittels eingewechselt und behält hier gegen Hattrick-Torschütze Stanislav Horansky den Durchblick. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Mit Janett kam ab dem zweiten Drittel jener Torhüter, der beim 3:1-Heimsieg am Freitag gegen La Chaux-de-Fonds gehext hatte. Und Janett brachte mit seinen Paraden auch die Oltner zum Verzweifeln. Dennoch reichte das Starensemble des Leaders aus, um den kämpferischen HCT im Mitteldrittel weiter zu distanzieren. Wieder Horansky (auf Pass von Nunn) erzielte in der 37. Minute das 3:1 und realisierte damit einen Hattrick. Oltens Paradelinie war an diesem Tag einfach von einem anderen Stern. Und wenn die Solothurner auf sieben verletzte Spieler hinweisen, so ist das ein Jammern auf hohem Niveau. Denn ihre ersten beiden Linien sind nach wie vor komplett.

Thurgauer Torchancen sind da, bleiben aber ungenutzt

Thurgau holte aus seinen vergleichsweise bescheidenen Mitteln aber viel heraus. Wobei auf diesem hohen Niveau vor allem die erste Linie für Torgefahr sorgte. Jonathan Ang, Rickard Palmberg und Derungs schrammten mehrmals nur knapp an einem weiteren Treffer vorbei. Eliot Antoniettis 4:1 ins leere Tor besiegelte schliesslich Thurgaus Niederlage.

Olten – Thurgau 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Kleinholz – 2761 Zuschauer – SR Fausel/Salonen (FIN), Bichsel/Meusy.

Tore: 3. Horansky (Nunn, Knelsen) 1:0. 11. Derungs (Ausschluss Muller) 1:1. 19. Horansky (Knelsen, Antonietti) 2:1. 37. Horansky (Nunn, Antonietti) 3:1. 58. Antonietti 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: je 3-mal 2 Minuten.

Olten: Rytz; Antonietti, Wyss; Lüthi, Schmuckli; Scheidegger, Nater; Wieszinski, Kobel; Horansky, Knelsen, Nunn; Lhotak, Forget, Mosimann; Muller, Weder, Hasani; Portmann, Lüdi, Schwab.

Thurgau: Rüegger (ab 20:00 Janett); Parati, Soracreppa; Schmutz, Bircher; Törmänen, Kühni; Forrer, Moor; Derungs, Palmberg, Ang; Hollenstein, Hobi, Spannring; Petrig, Rundqvist, Binias; Lehmann, Fritsche, Bischofberger.

Bemerkungen: Thurgau ohne Woger (krank), Fechtig, Loosli, Baumann (alle verletzt), Senn und Salamin (beide überzählig). Olten ohne Weisskopf, Oehen, Fuhrer, Heughebaert, Maurer, Gurtner, Hüsler (alle verletzt) und Racciatti (überzählig). – 31. Spannring lenkt Schuss von Hobi ans Gehäuse. – 56:25 Time-out Thurgau. – Thurgau von 56:25 bis 57:58 ohne Goalie.



Nächstes Spiel. Dienstag, 20.00 Uhr: Sierre – Thurgau.