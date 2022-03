Swiss League Erste Playoff-Niederlage: Eine Strafe in der Verlängerung wird dem HC Thurgau zum Verhängnis Der HC Thurgau verliert das vierte Viertelfinalspiel auswärts gegen den SC Langenthal in der Overtime 1:2. Es ist die erste Niederlage der einmal mehr aufopferungsvoll kämpfenden Ostschweizer in dieser Best-of-seven-Serie. Die fünfte Begegnung findet bereits am Montagabend um 19.45 Uhr in der Weinfelder Güttingersreuti statt.

Thurgaus Stürmer Dominik Binias sorgt vor Langenthals Tor für Gefahr. Tim Coffman (links) und Torhüter Pascal Caminada können einen Treffer aber verhindern. Bild: Leroy Ryser

In der 74. Spielminute verwandelte Eero Elo das Stadion Schoren in ein Tollhaus. Mit vier verausgabten Thurgauern auf den Knien, den Hintern oder mit letzter Kraft auf den Füssen fand der Puck im Powerplay irgendwie zu Langenthals Topskorer, der keine Mühe mehr hatte, die Scheibe zum 2:1-Siegtreffer im Netz unterzubringen. Thurgaus Gegner nutzte damit seine letzte Chance, ins Playoff zurückzukehren und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 1:3. Dem HC Thurgau bleibt die beruhigende Gewissheit, dass er in den Playoff-Viertelfinals noch immer drei Matchpucks hat. Und so wie die Ostschweizer auch am Samstag in Langenthal Kämpferherz gezeigt haben, müssen sie sich für den weiteren Verlauf der Serie keine Sorgen machen.

Elos entscheidendem Treffer war eine Strafe gegen Patrick Parati vorausgegangen. Der Captain des HC Thurgau wurde in der Verlängerung auf die Strafbank verbannt, nachdem er einen Puck aus dem Spielfeld bugsiert hatte. Weil Parati just in jenem Moment von einem Langenthaler mit ausgestrecktem Stock attackiert worden war, ist die Sachlage nicht ganz klar, ob der Puck nicht doch abgefälscht worden war vom Gegenspieler. Auf jeden Fall hatten die Gäste das Glück an diesem Abend nicht auf ihrer Seite.

Kevin Kühni: «Es hat niemand erwartet, dass wir durchmarschieren»

War am Donnerstag die Verlängerung noch zu Gunsten des HCT ausgegangen, so sind die Thurgauer nun nach der zweiten Overtime in Folge mit der ersten Playoff-Niederlage konfrontiert. «Es hat niemand erwartet, dass wir in dieser Serie mit 4:0 durchmarschieren», sagt Kevin Kühni, Thurgaus Torschütze an diesem Abend. Er hatte in der 43. Minute in Überzahl einen Weitschuss an Langenthals Torhüter Pascal Caminada vorbeigebracht und damit die Hoffnungen der zahlreich mitgereisten Anhänger auf eben dieses 4:0 in der Serie geschürt. Und obwohl in der 48. Minute Patrick Spannring verletzt ausfiel und später auch noch der Kanadier Will Pelletier verarztet werden musste, verteidigten die Thurgauer die knappe Führung bis in die Schlussphase.

Von den zwei Strafen kurz hintereinander gegen Jan Petrig (51.) und David Baumann (56.) war die zweite gegen Baumann die oft zitierte eine zu viel. Elo fand in der 57. Minute die Lücke durch das Thurgauer Bollwerk, die Langenthal zuvor den ganzen Abend vergeblich gesucht hatte, und verhinderte somit das frühstmögliche Playoff-Aus der favorisierten Oberaargauer.

HCT-Verteidiger Kühni hatte sich in diesem vierten Playoff-Spiel nicht nur als Torschütze hervorgetan. Er schmiss sich wie alle seine Teamkollegen auch in fast jeden Schuss der Langenthaler. «Ich habe aufgehört, meine blauen Flecken zu zählen», sagt Kühni. «Aber im Playoff geht es allen gleich. Auch unsere Gegner haben Schmerzen.»

Langenthals Rüegsegger muss nach Check gegen Binias unter die Dusche

Die Leidenschaft, die die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler auch im vierten Spiel gegen Langenthal an den Tag legte, war beeindruckend. Und das, obwohl der HCT erneut ohne den gesperrten Topskorer Jonathan Ang und den kranken Adam Rundqvist antrat, insgesamt auf acht Leistungsträger verzichten musste. Die drei Playoff-Siege in Folge gaben den Thurgauern aber Rückenwind. Und besonders im Startdrittel, als die Batterien noch voll waren, liessen sie dem Gegner kaum Raum und Zeit, verhinderten immer wieder gefährliche Torchancen des Heimteams. Erst in der zwölften Minute musste HCT-Goalie Luis Janett erstmals richtig eingreifen.

Im zweiten Drittel aber kam Langenthal besser ins Spiel. Auch, weil die Thurgauer nun weitere Wegen gehen mussten, um zu wechseln. So konnte die hohe Auswechselkadenz aus dem ersten Drittel nicht ganz aufrechterhalten werden. Der Energiehaushalt bleibt das grosse Thema beim HC Thurgau. Doch nach drei Topchancen des Heimteams fingen sich die Gäste wieder, kamen nun selber zu Möglichkeiten. Von Verteidiger Silvio Schmutz bis zum omnipräsenten Frédéric Jolliet hatten viele die Chance auf das 1:0.

Eine Fünfminutenstrafe inklusive Restausschluss gegen Langenthals Stefan Rüegsegger wegen eines gefährlichen Checks gegen den Kopf von Dominik Binias hätte schon am Ende des Mitteldrittels zur Führung ausgenutzt werden müssen. Doch erst die direkt anschliessende Strafe gegen Serge Weber zu Beginn des Schlussdrittels nutzte Kühni zum 1:0.

Thurgauer Fans machen aus dem Gastauftritt ein Heimspiel

Ein Lob verdiente an diesem Abend auch der proppenvolle Gästesektor auf der Tribüne. Thurgaus Fans waren mit drei Cars angereist, dazu fuhr ein vierter Car mit Sponsoren und Supportern nach Langenthal. Und das HCT-Publikum war nicht nur zahlenmässig imposant. Mit ihren Fangesängen machten sie die vierte Playoff-Begegnung zu einem Heimspiel für ihre Mannschaft, stellten das Heimpublikum bis zum entscheidenden Treffer in der Overtime jederzeit in den Schatten. Diese Unterstützung wird Thurgau trotz der Rückkehr von Topskorer Ang auch am Montag um 19.45 Uhr in der Weinfelder Güttingersreuti brauchen. Denn mit dem ersten Sieg des SC Langenthal ist die Viertelfinalserie ein gutes Stück härter geworden für den HCT.

Langenthal – Thurgau 2:1 n. V. (0:0, 0:0, 1:1)

Schoren – 2443 Zuschauer – SR Staudenmann/Jordi, Pitton/Urfer.

Tore: 43. Kühni (Pelletier, Derungs/Ausschluss Weber) 0:1. 57. Elo (Kummer/Ausschluss Baumann) 1:1. 74. Elo (Kummer, Coffman/Ausschluss Parati) 2:1.

Strafen: 2-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Rüegsegger) plus Spieldauer (Rüegsegger) gegen Langenthal, 3-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Langenthal: Caminada; Müller, Christen; Weber, Pienitz; Helfer, Maret; Higgins, Chanton; Kämpf, Coffman, Elo; Tschannen, Kummer, Fuss; Rehak, Kläy, Leone; Wyss, Nyffeler, Rüegsegger.

Thurgau: Janett; Schmutz, Kühni; Moor, Parati; Törmänen, Forrer; Senn; Derungs, Pelletier, Binias; Petrig, Hobi, Spannring; Baumann, Hollenstein, Woger; Jolliet, Salamin, Ramsauer; Bleiker.

Bemerkungen: Langenthal ohne Wigger, Bärtschi, Dähler, Stauffacher und Guerra (alle überzählig). Thurgau ohne Ang (gesperrt), Rundqvist (krank), Lehmann, Palmberg/SWE, Soracreppa, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Meier und Azevedo (alle überzählig). – 48. Spannring scheidet verletzt aus. – 50. Pelletier wird am Ohr verarztet und spielt vorübergehend mit dem Trikot Nummer 59 weiter. – 72:19 Time-out Langenthal.