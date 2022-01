Die Swiss League wird in der Saison 2022/23 mindestens zehn Teams umfassen. Dies gab Verwaltungsratspräsident Jean Brogle diese Woche bekannt. Wie bereits länger bekannt ist, zieht sich die EVZ Academy am Ende der laufenden Saison zurück. Zudem steigt der Swiss-League-Meister – sofern er sich für den Aufstieg angemeldet und die Bewilligung erhalten hat – ohne Ligaqualifikation in die National League auf. Damit die Swiss League folglich nicht aus nur noch neun Teams bestehen würde, soll es am Ende dieser Saison auf jeden Fall einen Aufsteiger aus der MySports League geben. Die sportliche Voraussetzung für eine Promotion ist der Playoff-Halbfinal. Schaffen die aufstiegswilligen Basel, Arosa, Chur und Martigny den Halbfinal nicht, dürfte es zu einem Aufstieg am grünen Tisch kommen. Mittelfristig peilt die Swiss League eine Zwölferliga an. (mat)