Swiss League Ärger in der ausverkauften «Gütti»: Der HC Thurgau wird beim 2:3 gegen den EHC Kloten um ein Tor gebracht Der HC Thurgau verliert das vierte Halbfinalspiel gegen den EHC Kloten 2:3 und liegt in der Playoff-Halbfinalserie nun 1:3 hinten. Besonders bitter: Die Schiedsrichter leisten sich gleich mehrere Fehler, aberkennen fälschlicherweise ein Tor des HCT und sprechen keine einzige Strafe gegen den Aufstiegsfavoriten aus.

Thurgaus Stürmer Will Pelletier (links) wird von Klotens Captain Simon Kindschi aus der Gefahrenzone gedrängt. Bild: Mario Gaccioli

Die Wut stand den Thurgauern nach der 2:3-Heimniederlage gegen den EHC Kloten ins Gesicht geschrieben. Und das war verständlich. An diesem Sonntag waren sie von den Schiedsrichtern krass benachteiligt worden – nicht zum ersten Mal im diesjährigen Playoff, aber selten so entscheidend.

Der Jubel in der restlos ausverkauften Güttingersreuti war gross, als der Puck in der 28. Minute zum 2:1 für Thurgau im Tor landete. Jan Petrig hatte einen Weitschuss von Patrick Spannring so abgelenkt, dass der Puck durch die Beine von Kloten-Goalie Sandro Zurkirchen den Weg über die Linie fand. Die Schiedsrichter entschieden auf Tor, zeigten aber sofort an, dass sie den Treffer noch genau anschauen wollen.

Das 2:1 hätte nicht aberkannt werden dürfen

Nach langem Studium vor dem Bildschirm entschieden Franco Castelli und Loïc Ruprecht schliesslich auf «no goal», kein Tor. Und das, obwohl auf keinem der Bilder – und sie waren auch auf der Medientribüne verfügbar – ersichtlich war, ob der Stock von Petrig tatsächlich zu hoch war oder nicht, als er den Puck abgelenkt hatte. Um einen Entscheid auf dem Eis umzustossen, müssen die Schiedsrichter aber das Gegenteil beweisen können. Das war in diesem Fall schlicht unmöglich.

2880 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten in der Weinfelder Güttingersreuti für Gänsehautstimmung. Bild: Mario Gaccioli

Für den HC Thurgau war dieses «gestohlene» Tor besonders bitter. Zwar ist die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler gegen den übermächtigen EHC Kloten spielerisch unterlegen, kann praktisch nur noch mit ihrer Paradelinie Druck erzeugen. Wenn dann aber hart erkämpfte Tore noch ungerechtfertigt aberkannt werden, sinken die Chancen auf einen Erfolg praktisch ins Bodenlose.

Eine Thurgauer Führung bei Spielmitte in einer ausverkauften Güttingersreuti hätte einen ganz anderen Spielverlauf ergeben, Kloten ziemlich sicher ins Taumeln gebracht. So aber fiel keine fünf Minuten später das 2:1 für den Aufstiegsfavoriten. Steve Kellenberger hatte nach einem unglücklichen Ablenker in der HCT-Defensive getroffen. Anders als nach Eric Failles frühem 1:0 nach nur 16 Sekunden, dann durch Kevin Kühni (5.), konnte das Heimteam diesmal nicht mehr sofort ausgleichen. Noch im Mitteldrittel fiel nach einem Fehler im Thurgauer Abwehrverhalten gar das 3:1 für die Gäste durch David Stämpfli.

Trainer Stephan Mair probierte am Ende alles, ersetzte Goalie Luis Janett durch einen sechsten Feldspieler. Mehr als das 2:3 schaute aber nicht heraus. Bild: Mario Gaccioli

Spannring bringt kurz Hoffnung zurück

Der HCT liess gegen Ende der Partie nichts unversucht, holte die letzten Kraftreserven aus dem Tank und ersetzte Goalie Luis Janett durch einen sechsten Feldspieler. Doch auch wenn Patrick Spannring kurz vor Schluss nach einem Zurkirchen-Rebound nochmals verkürzen konnte, änderte der Ausgang der Partie nicht mehr. Auch, weil die Referees an diesem Abend keine einzige Strafe gegen die Klotener aussprachen, obwohl gleich mehrere hätten gegeben werden müssen.

Die 2:3-Niederlage bedeutet für den HC Thurgau den 1:3-Rückstand in der Best-of-seven-Halbfinalserie. Von nun an heisst es verlieren verboten, ansonsten ist das Saisonende des HCT besiegelt. Spiel fünf findet am Dienstag um 19.45 Uhr in Kloten statt.

Der Support von Thurgaus Anhängern war einmal mehr beeindruckend. Bild: Mario Gaccioli

Thurgau – Kloten 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 2880 Zuschauer (ausverkauft/Saisonrekord) – SR Castelli/Ruprecht, Duc/Urfer.

Tore: 1. (0:16) Faille (Figren, Marchon) 0:1. 5. Kühni (Woger) 1:1. 34. Kellenberger (Ganz, Altorfer) 1:2. 38. Stämpfli 1:3. 58. Spannring (Rundqvist, Ang) 2:3.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Thurgau, keine gegen Kloten.

Thurgau: Luis Janett; Rundqvist, Kühni; Moor, Parati; Törmänen, Forrer; Senn; Derungs, Pelletier, Ang; Spannring, Hobi, Binias; Petrig, Hollenstein, Woger; Baumann, Jolliet, Ramsauer; Salamin.

Kloten: Zurkirchen; Kindschi, Ganz; Seiler, Nodari; Stämpfli, Gähler; Randegger, Reinbacher; Marchon, Faille, Figren; Altorfer, Meyer, Spiller; Füglister, Kellenberger, Michael Loosli; Melnalksnis, Ness, Obrist.

Bemerkungen: Thurgau ohne Schmutz, Lehmann, Palmberg/SWE, Soracreppa, Fechtig, Fritsche, Janik Loosli (alle verletzt), Meier und Azevedo (beide überzählig). Kloten ohne Rouiller, Steiner, Simek, Schreiber (alle verletzt), Dostoinov, Hinterkircher, Knellwolf, Bartholet, Lindemann, Gian Janett, Ramel und Claireaux (alle überzählig). – 16. Michael Loosli verletzt ausgeschieden (Puck ins Gesicht). – 20. Pfosten Figren. – Thurgau von 56:42 bis 57:47 und ab 58:44 mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies.