Swiss League Der HC Thurgau steht im Playoff-Halbfinal: Ian Derungs schiesst sein Team ins Glück Zum dritten Mal in Folge endete eine Playoff-Begegnung zwischen dem HC Thurgau und dem SC Langenthal in der Verlängerung. Und wie schon am vergangenen Donnerstag, obsiegt in Weinfelden auch diesmal das Heimteam. Mit dem 2:1-Sieg erreicht der HC Thurgau erstmals seit 2019 wieder die Playoff-Halbfinals. Dort wartet ab dem nächsten Montag Kloten oder Olten.

Grenzenloser Jubel beim HC Thurgau nach dem Erreichen der Playoff-Halbfinals. Bild: Mario Gaccioli

Nach 67 Minuten und 34 Sekunden entluden sich in der Eishalle Güttingersreuti alle Emotionen. Rekordtorschütze Ian Derungs hatte soeben zum 2:1 getroffen und damit auch das fünfte Playoff-Spiel zu Gunsten des HC Thurgau entschieden. Die dritte Verlängerung in Folge nutzten die Ostschweizer, um die Viertelfinalserie gegen den SC Langenthal mit 4:1 Siegen für sich zu entscheiden. Damit ist der Halbfinaleinzug Tatsache. Und egal, wie diese Saison noch zu Ende gehen wird: Auf diesen HC Thurgau kann der ganze Kanton stolz sein.

Wille, Kampf und Leidenschaft waren auch am Montagabend die Grundlage für den 2:1-Sieg über Langenthal. Selbst vom frühen 0:1 durch Dario Kummer (15.) liessen sich die Thurgauer nicht beirren, obwohl an diesem Abend so viel Sand im HCT-Getriebe war wie noch nie in diesem Playoff.

Mit Verteidiger Schmutz fällt bereits der zehnte Spieler aus

Acht Leistungsträger hatten verletzungsbedingt auf der Tribüne Platz nehmen müssen. Patrick Spannring und Dominik Binias waren seit dem letzten Spiel am Samstag in Langenthal neu dazugekommen. Dazu fiel Jan Petrig krank aus. Und bei Spielmitte kam der nächste Verletzte dazu. Verteidiger Silvio Schmutz war von Langenthals Captain Stefan Tschannen mit einem «dreckigen» Foul der Boden unter den Füssen weggezogen worden, worauf der Thurgauer mit dem Hinterkopf auf dem Eis aufschlug. Die Oberaargauer gingen auch in dieser Partie nach dem Motto «ohne Rücksicht auf Verluste» ans Werk. Es schien ihre einzige Chance zu sein, überhaupt nochmals in die Serie zu finden. Doch es zahlte sich nicht aus.

Auch, weil dem HC Thurgau im richtigen Moment das Glück hold war. Als die Anfeuerungsrufe auf den Tribünen immer leiser wurden und sich die Zuschauer schon fragten, ob dem Heimteam an diesem Abend überhaupt noch ein Treffer gelingen würde, überraschte Frédéric Jolliet mit einem Sonntagsschuss. Der B-Lizenz-Spieler von Düdingen aus der MySports League zog fünf Minuten vor Schluss unverhofft vom Bullykreis aus ab und erwischte damit Langenthals Goalie Pascal Caminada hoch zum 1:1. Jolliet rettete sein Team damit in die Verlängerung und setzte mit diesem so wichtigen Treffer seinen starken Auftritten in den vergangenen Partien die Krone auf.

Der entscheidende Moment: Thurgaus Topskorer Ian Derungs feiert seinen Treffer zum 2:1, den Langenthalern bleibt nur die grosse Konsternation. Bild: Mario Gaccioli

Thurgau findet in Overtime zur alten Stärke zurück

Dass der Triumph des HC Thurgau in dieser Serie ausgerechnet im bislang schlechtesten Playoff-Spiel der Ostschweizer zustande gekommen war, konnte von beiden Seiten als Ironie des Schicksals angesehen werden. Wobei die ausgepowerten Thurgauer in der Overtime zur alten Stärke zurückfanden, dort mit dem zuletzt gesperrten Rückkehrer Jonathan Ang, Will Pelletier und dem entscheidenden Torschützen Derungs nochmals richtig Druck machten. Sie zeigten den Willen, der sprichwörtlich Berge versetzt.

Die Playoff-Halbfinals beginnen für den HC Thurgau am kommenden Montag, 28. März, entweder gegen Qualifikationssieger Kloten oder bei einem Weiterkommen von Visp gegen Olten – auf jeden Fall aber auswärts. Und egal, wer der nächste Gegner sein wird: Er sollte auf der Hut sein. Denn dieser HCT hat noch nicht genug.

Thurgau – Langenthal 2:1 n. V. (0:1, 0:0, 1:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 1709 Zuschauer – SR Castelli/Ruprecht, Pitton/Urfer.

Tore: 15. Kummer 0:1. 56. Jolliet 1:1. 68. Derungs 2:1.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 3-mal 2 Minuten gegen Langenthal.

Thurgau: Janett; Schmutz, Kühni; Moor, Parati; Törmänen, Forrer; Senn; Derungs, Pelletier, Ang; Baumann, Hobi, Woger; Jolliet, Rundqvist, Hollenstein; Ramsauer, Salamin, Bleiker; Meier.

Langenthal: Caminada; Müller, Christen; Weber, Pienitz; Helfer, Maret; Chanton; Kämpf, Coffman, Elo; Tschannen, Kummer, Fuss; Rehak, Kläy, Leone; Wyss, Nyffeler, Rüegsegger; Bärtschi.

Bemerkungen: Thurgau ohne Petrig (krank), Binias, Spannring, Lehmann, Palmberg/SWE, Soracreppa, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt) und Azevedo (überzählig). Langenthal ohne Wigger, Higgins, Dähler, Stauffacher und Guerra (alle überzählig). – 31. Schmutz verletzt ausgeschieden.