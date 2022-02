Swiss League Der HC Thurgau liefert beim 3:1 gegen die EVZ Academy, doch die wahre Prüfung wartet noch diese Woche Nach drei Niederlagen in Folge findet der HC Thurgau zurück auf die Erfolgsspur und gewinnt gegen die EVZ Academy 3:1. Wie der Heimsieg zustande kam, interessiert bei drei neuen Ausfällen wahrlich niemanden.

Die Thurgauer feiern Topskorer Jonathan Ang, der die Mannschaft soeben 1:0 in Führung gebracht hat. Bild: Mario Gaccioli

Nicht nur die Abendsonne, die das Stadion Güttingersreuti vor dem Spiel im schönsten Licht zeigte, erinnerte an einen frühen Septemberabend. Auch das, was in der Halle zu sehen war. Im Heimspiel vom Mittwochabend gegen die EVZ Academy musste Thurgaus Trainerduo Mair/Winkler aufgrund Personalmangels zuerst wieder funktionierende Linien suchen, wie jeweils zu Beginn der Meisterschaft. Der Schwede Rickard Palmberg ist nach seiner Hirnerschütterung in Visp noch immer nicht spielbereit und dürfte länger ausfallen, als dem HCT lieb ist. Mit einer Hirnerschütterung musste auch Goalie Luis Janett passen, der am Montag in Biasca von einem Gegner umgefahren worden war.

Als wäre das nicht Ungemach genug, grassiert auch eine Krankheit im Umfeld des HC Thurgau, die schon Nico Lehmann für die letzten zwei Spiele ausser Gefecht setzte. Nun erwischte es Dominik Binias und Daniel Woger. Immerhin kehrte Lehmann gegen die EVZ Academy wieder in die Aufstellung zurück und ergänzte ab dem zweiten Drittel die Paradelinie mit Jonathan Ang und Ian Derungs.

Der entscheidende Treffer gelingt Verteidiger Forrer

Es waren kleine Dinge die dem HC Thurgau beim 3:1-Heimsieg gegen den Zuger Nachwuchs die nötige Sicherheit vermittelte. Dinge, wie Angs nimmermüder Zug aufs gegnerische Tor, der dem Heimteam die Treffer zum 1:0 (8.) und 3:1 (54.) bescherte. Eine Defensive, die für ihre harte Arbeit endlich auch mal wieder belohnt wurde – sowohl hinten, wie auch vorne mit Marco Forrers Schuss von der blauen Linie, der abgelenkt zum matchentscheidenden 2:1 führte (24.). Und ganz hinten wehrte Goalie Bryan Rüegger abgesehen von Tim Mugglis Hocheckschuss (16./1:1) alles ab, was auf sein Tor geflogen kam.

Gewiss, es war kein schöner Sieg, den der HCT vor 559 Zuschauerinnen und Zuschauern einfuhr, aber ein eminent wichtiger. Die Thurgauer hatten nur eine Aufgabe gegen die EVZ Academy: zu gewinnen, egal wie. Dass das Zuger Farmteam in seiner Abschiedssaison in der Swiss League immer mehr den Biss vermissen lässt, trug nicht eben zur Unterhaltung bei. Einziger Akteur, der beim Gegner mehrfach positiv auffiel, war Stürmer Devin Stehli, der kommende Saison im HCT-Dress spielen wird. Es war offensichtlich, weshalb die Zuger nun schon seit zehn Spielen auf ein Erfolgserlebnis warten. Dem HC Thurgau konnte dies egal sein. Die drei gewonnenen Punkte könnten im Platzierungskampf um die Playoff-Plätze noch Gold wert sein. Und vor allem durchbrachen die Ostschweizer eine Negativserie von drei Niederlagen in Folge. Die viel grössere Prüfung wartet allerdings schon am Freitag um 19.45 Uhr daheim gegen Verfolger Sierre.

HC Thurgau plant die Zukunft ohne Binias Beim HC Thurgau ist die Kaderplanung für 2022/23 in vollem Gang. Während Verteidiger Kevin Kühni kürzlich um eine weitere Saison verlängert hat, zeichnen sich in der Offensive gewichtige Abgänge ab. So geht der HC Thurgau nicht davon aus, dass Dominik Binias eine zweite Saison bei den Ostschweizern anhängen wird, sondern zum National-League-Klub Fribourg-Gottéron zurückkehren wird. Der 19-jährige Tscheche mit Schweizer Lizenz erzielte in bislang 36 Partien für den HCT sieben Treffer und zwölf Assists und ist damit die Nummer fünf in der teaminternen Skorerwertung. Weil dazu mit grösster Wahrscheinlichkeit Toptorschütze Ian Derungs (27 Tore und 10 Assists in 39 Partien) von seiner Ausstiegsklausel Richtung National League Gebrauch machen wird, sagt Thurgaus CEO und Sportchef Urban Leimbacher: «Wir suchen für nächste Saison sicher noch einen Stürmer mit Format, der unsere erste oder zweite Linie verstärken kann.» Nicht mehr selbstverständlich, aber zur Zeit fest eingeplant sind erneut zwei Ausländerpositionen für 2022/23. Jonathan Ang wird nachgesagt, dass er bereits mehrere Angebote anderer Klubs hat. Wenn überhaupt einer vom aktuellen Duo bei Thurgau bleibt, dann wohl eher Rickard Palmberg. (mat)

Thurgau – EVZ Academy 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 559 Zuschauer – SR Weber/Potocan, Nater/Humair.

Tore: 8. Ang (Hobi) 1:0. 16. Muggli (Betschmann) 1:1. 24. Forrer (Hobi) 2:1. 54. Ang 3:1.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Thurgau, keine gegen die EVZ Academy.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Hobi, Ang; Petrig, Fabio Hollenstein, Spannring; Baumann, Rundqvist, Lehmann; Azevedo, Jolliet.

EVZ Academy: Luca Hollenstein; Gehringer, Wüthrich; Vogel, Sidler; Nussbaumer, Buchli; Kieni; Stehli, Neumann, Hofer; De Nisco, Allenspach, Marchon; Gradin, Betschmann, Muggli; Welter, Schwitter, Halberstadt.

Bemerkungen: Thurgau ohne Binias, Woger (beide krank), Janett, Palmberg, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Senn, Salamin und Meier (alle HCT Young Lions). EVZ Academy ohne Von Allmen, Del Ponte und Wüest (alle verletzt). – 56:57 Time-out EVZ Academy, danach bis 59:30 und ab 59:44 mit sechstem Feldspieler anstelle des Goalies.



Nächstes Spiel. Freitag, 11. Februar, 19.45 Uhr: Thurgau – Sierre (TV-Spiel).