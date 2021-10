Swiss League Der HC Thurgau läuft gegen den EHC Visp zur Hochform auf und gewinnt 4:1 Der HC Thurgau hat einen neuen Lieblingsgegner: Wie schon beim 3:2-Erfolg nach Verlängerung Ende September zeigte die Mannschaft von Headcoach Stephan Mair auch am Dienstag einen grandiosen Auftritt gegen den Aufstiegsanwärter aus dem Wallis. Inmitten eines starken Kollektivs rollt Jonathan Ang den Teppich aus für diesen Exploit.

Nico Lehmann (links) und Jan Petrig setzen den Visper Sandro Brügger unter Druck. Auch sie trugen mit unermüdlicher Arbeit massgeblich zu Thurgaus Sieg bei. Mario Gaccioli

Normalerweise beginnen Sportjournalisten schon während des Spiels, an ihrem Matchbericht zu schreiben. Doch der zweite Heimauftritt des HC Thurgau gegen den EHC Visp in dieser Saison war so grossartig, dass man einfach von Anfang bis zum Schluss gebannt zuschauen musste. Der Redaktionsschluss konnte an diesem Dienstagabend für einmal warten.

4:1 besiegte der HC Thurgau das Visper Starensemble um seinen schwedischen Topskorer Linus Klasen. Und das war noch zu knapp. Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Langenthal und die GCK Lions zeigte die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler immensen Charakter, hielt von der ersten bis zur vierten Linie am grandiosen Spielplan der beiden Coaches fest, bewies nach der Flaute in Küsnacht wieder Torriecher, hatte aber auch die Geduld, wenn es sie brauchte.

Zweimal der spielfreudige Kanadier Jonathan Ang, Daniel Woger und Dominic Hobi waren die Thurgauer Torschützen an diesem Abend, der sogar dem Publikum auf den Sitzplätzen Ovationen abrang. Eine Ehrerbietung, die der verletzungsgeplagte HCT in dieser schwierigen Phase der Saison ganz besonders verdient hatte.

Hiobsbotschaft: Saisonende für Verteidiger Fechtig Das Verletzungspech reisst nicht ab beim HC Thurgau. Kurz nachdem bekannt wurde, dass Stürmer Janik Loosli monatelang ausfallen wird, verletzten sich im Spiel in Langenthal auch die Verteidiger Bernhard Fechtig und Marco Forrer unglücklich. Bei Fechtig traten nun die schlimmsten Befürchtungen ein. Der Österreicher erlitt einen Kreuzbandriss und wird gemäss Headcoach Stephan Mair in dieser Saison nicht mehr in die Aufstellung zurückkehren. Wie lange Forrer mit seiner Oberkörperverletzung ausfallen wird, ist schwieriger abzuschätzen. Im Fall von Fechtig bemüht sich der HC Thurgau um einen Ersatz. (mat)

Rapperswil-Jonas Noël Bader hinterliess einen starken Eindruck im Thurgauer Tor. Er wird voraussichtlich zwei Wochen beim HCT bleiben. Mario Gaccioli

Goalietausch: Bader zu Thurgau, Rüegger zu Rapperswil

Vielleicht war es der Neuling, der den Thurgauern für diesen Exploit die nötige Sicherheit verlieh. Nicht in der Verteidigung, nicht im Sturm, aber zwischen den Pfosten. Hinten im Tor stand mit Noël Bader ein Playoff-erfahrener NLA-Goalie. Erstmals in dieser Saison konnte der HCT auf den 25-jährigen Backup vom NLA-Klub Rapperswil-Jona zurückgreifen. Bader muss sich nach einer Blinddarm-Operation wieder an den Spielmodus herantasten, deshalb wird er in den nächsten zwei Wochen für den HCT auflaufen, bevor er wieder zu Rappi zurückkehrt. Im Gegenzug agiert Thurgaus Nummer eins Bryan Rüegger in dieser Zeit als Ersatz von Rapperswils Melvin Nyffeler und kann so vorübergehend auf einem höheren Niveau trainieren. Ein Tausch, der für beide Seiten ein Gewinn ist.

36 Minuten lang hielt Bader seinen Kasten gegen das Swiss-League-Spitzenteam Visp rein, ehe er zum ersten Mal bezwungen wurde. Thurgauer ehemaliger Topskorer Melvin Merola verkürzte für die Walliser im Powerplay auf 1:3. Es war nicht mehr als ein Strohfeuer des selbsternannten Aufstiegsanwärters, der diesmal zwar mit seinem Weltklasse-Import Klasen nach Weinfelden gereist war, dafür den zweiten Schweden Niklas Olausson verletzungsbedingt zu Hause lassen musste. Dennoch wäre im Kollektiv von Trainer Per Hanberg mehr als genug Qualität vorhanden gewesen, um den HCT in dessen Stadion vom Eis zu fegen. Wie schon bei der 2:3-Overtime-Niederlage Ende September an gleicher Stätte tat sich Visp aber äusserst schwer mit den disziplinierten Thurgauern.

Daniel Woger (rechts, gegen Visps Valentin Pilet) nutzte eine doppelte Überzahl bei Spielmitte zum vorentscheidenden 3:0. Mario Gaccioli

Der HCT konnte sich diesmal verdientermassen alle drei Punkte gutschreiben lassen. Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung ragte Jonathan Ang besonders heraus. Sein 1:0 in der 15. Minute war ein eiskalter Shorthander, beim 2:0 nach nur 27 Sekunden im Mitteldrittel lief Ang Linus Klasen davon, als wäre er der Weltklassestürmer. Als dann Woger bei Spielmitte in doppelter Überzahl den Puck unter die Latte ins Visper Netz hämmerte, nahm Thurgaus Triumph langsam Form an.

Am Freitag gegen den Tabellenzweitletzten ist die Bestätigung gefragt

Und das Heimteam war an diesem Abend so bei der Sache, dass es selbst nach Merolas Gegentreffer nicht in Panik geriet, sondern seinen Plan besonnen durchzog. Der nimmermüde Dominic Hobi wurde im Schlussdrittel mit einem katastrophalen Fehlpass von Visps Fadri Riatsch belohnt, den er zum 4:1 verwertete. Mit diesem Sieg grüsst Thurgau wieder von Platz fünf, steht aber schon vor der nächsten Herausforderung: diesen Erfolg am Freitag beim Zweitletzten Ticino Rockets zu bestätigen.

Thurgau – Visp 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 713 Zuschauer – SR Ströbel/Castelli, Ammann/Baumgartner.

Tore: 15. Ang (Ausschluss Soracreppa!) 1:0. 21. (20:27) Ang (Palmberg) 2:0. 31. Woger (Lehmann/Ausschlüsse Eggenberger, Pilet) 3:0. 37. Merola (Schirjajew/Ausschluss Derungs) 3:1. 50. Hobi 4:1.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 4-mal 2 Minuten gegen Visp.

Thurgau: Bader; Parati, Rundqvist; Kühni, Soracreppa; Schmutz, Bircher; Moor, Senn. Derungs, Palmberg, Ang; Hollenstein, Hobi, Woger; Petrig, Lehmann, Binias; Bischofberger, Fritsche, Spannring.

Visp: Lory; Ahlström, Pilet; Furrer, Steiner; Eggenberger, Lütolf; Casserini, Fuchs; Kuonen, Schirjajew, Klasen; Brunner, Haas, Merola; Riatsch, Brügger, Haberstich; Burgener, Mäder, Spinell.

Bemerkungen: Thurgau ohne Rüegger (Rapperswil-Jona/NLA), Fechtig, Forrer, Loosli, Baumann und Salamin (alle verletzt). Visp ohne Olausson, Camperchioli, Ritz (alle verletzt) und Holdener (Lausanne/NLA). – Visp von 58:17 bis 59:09 mit zusätzlichem Feldspieler anstelle des Goalies.



Nächstes Spiel. Freitag, 22. Oktober, 20.00 Uhr: Ticino Rockets – Thurgau.