Swiss League Das Fieber ist weg: Beim HC Thurgau rückt der Sport wieder in den Mittelpunkt Corona hat den HC Thurgau hart getroffen, ihm aber auch Zeit gegeben, um die Batterien zu laden. Am Mittwochabend in Langenthal kehrt das Team von Trainer Stephan Mair in die Meisterschaft zurück - im Wissen, dass die letzte Phase im Jahr 2020 nicht sehr aufbauend war.

Trainer Stephan Mair und Assistent Beni Winkler (im Hintergrund) sind gespannt auf das heutige Spiel in Langenthal. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 21. November 2020)

Nach fast einem Monat Unterbruch bestreitet der HC Thurgau heute Mittwoch um 19.46 Uhr in Langenthal wieder ein Meisterschaftsspiel. Seit dem letzten Ernstkampf, dem 3:2-Heimsieg nach Verlängerung gegen Visp, sind exakt 25 Tage vergangen. Tage und Wochen, in denen bis zu 13 Teammitglieder an Corona litten und in denen vorübergehend nicht einmal an einen Trainingsbetrieb zu denken war. Auch Headcoach Stephan Mair hatte es erwischt. Trotz milden Verlaufs sagt der 53-jährige Südtiroler heute:

«Diese Krankheit sollte man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.»

Acht Tage lang litt er an Fieber, begleitet von starken Kopfschmerzen. «Man sitzt es aus, kann nichts dagegen tun. Mit der Dauer ist das sehr zermürbend.»

Es war Mitte Dezember, als der HC Thurgau als letzter aller National-League- und Swiss-League-Klubs von Corona erwischt wurde. Die meisten der positiv Getesteten fühlten sich matt und müde. Drei Spieler, deren Namen der HCT aus Datenschutzgründen nicht nennen will, verzeichneten einen mittelschweren Verlauf, waren sozusagen die Problemkinder dieser Phase. Heute sind auch sie wieder fit – wie alle 13 Erkrankten.

Trainings nur unter erschwerten Umständen

Gelitten hat auch der Spielfluss. Mehrere Swiss-League-Partien des HCT mussten verschoben werden. Zehn Tage lang setzten die Thurgauer keinen Fuss aufs Eis, verharrten in Isolation. Danach wurde der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen – allerdings getrennt in zwei Gruppen. Die Rückkehr in den Normalbetrieb erfolgt nach einem vorgegebenen Protokoll des Dachverbands Swiss Ice Hockey. Dabei wird zu Beginn vor allem darauf geachtet, dass der Puls nicht zu sehr nach oben schnellt, die Herzfrequenz nicht zu sehr beansprucht wird. «Zwei bis drei Wochen lang war kein normaler Trainingsbetrieb möglich», sagt Headcoach Mair. «Und das mitten in der Saison.» Der aussergewöhnlichen Situation gewinnt Thurgaus Trainer aber auch Positives ab. Er sagt:

«Die Zwangspause kam zu einem Zeitpunkt, an dem wir mental müde waren. Spieler wie Frantisek Rehak, die uns zu Saisonbeginn noch getragen haben, waren platt.»

Mittlerweile sei die Freude ins Kollektiv zurückgekehrt, die Stimmung innerhalb der Mannschaft wieder spürbar gelöster.

Mitten im Strichkampf mit La Chaux-de-Fonds

Das unfreiwillige Corona-­Time-out des HC Thurgau hat auch das Tabellenbild zurechtgerückt. Die Ostschweizer, zu Beginn des Winters vor allem wegen der hohen Anzahl ausgetragener Spiele wochenlang Leader der Swiss League, sind mittlerweile durchgereicht worden. Schon vor der angeordneten Quarantäne hatten aus den letzten acht Begegnungen nur noch zwei Siege resultiert. Heute findet sich Thurgau dort wieder, wo es aufgrund der Anzahl Punkte pro Spiel schon länger hingehört – mitten im Strichkampf um Rang sechs, der als Letzter einen direkten Platz fürs Playoff garantiert. Härtester Widersacher diesbezüglich ist derzeit der HC La Chaux-de-Fonds.

Der heutige Gegner Langenthal grüsst dank vier Siegen aus den letzten fünf Spielen von Platz zwei. «Sie werden sicher mit breiter Brust antreten», sagt HCT-Coach Mair. Was von seinem Team zu erwarten ist, weiss er selber nicht so recht: «Keiner von uns hat Erfahrung mit einer so langen Meisterschaftspause während der Saison.»