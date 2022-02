Der HC Thurgau vergibt am Montagabend in Biasca eine weitere Gelegenheit, seine Situation im Kampf um Platz sechs zu verbessern. Zwar ist für die Ostschweizer selbst der Playoff-Heimvorteil noch in Reichweite, doch die Formkurve zeigt bei der Niederlage gegen die Ticino Rockets stark nach unten. Gegen Ende des Spiels fällt auch noch Goalie Luis Janett mit Verdacht auf eine Verletzung aus.