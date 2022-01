Swiss League 79 Strafminuten und ein Trainer auf die Tribüne verbannt: Der HC Thurgau und der EHC Winterthur liefern beim 5:1 beste Unterhaltung Winterthurs Trainer Teppo Kivelä kann das Spiel gegen den HC Thurgau wegen Reklamierens nicht zu Ende coachen. Der Finne rollt den Thurgauern damit den Teppich aus zu einem souveränen 5:1-Erfolg. Nun können die Ostschweizer am Sonntag gar auf Platz vier vorrücken.

Zwischen Thurgau und Winterthur (Marco Forrer, rechts, im Zweikampf mit Anthony Staiger) ging es teils ruppig her und zu. Mario Gaccioli

Wer gedacht hatte, Thurgaus Stephan Mair sei ein Trainer-Heisssporn, der hätte am Freitagabend in Weinfelden Winterthurs Teppo Kivelä erleben sollen. Als das Team des 54-jährigen Finnen in der 38. Minute die fünfte Strafe innert gut zwei Minuten kassierte, war es um Kiveläs Contenance geschehen. Er beschwerte sich auf der Gästebank so vehement, dass auch er noch mit zwei Minuten belegt wurde. Es war die Strafe, die das Fass endgültig zum Überlaufen brachte.

Kivelä winkte den Schiedsrichter zu sich her und redete unaufhaltsam auf ihn ein. Das zwar in typisch finnischer Manier, äusserlich stoisch, fast ohne eine Miene zu verziehen. Die Worte schienen aber ihre Wirkung nicht zu verfehlen. So blieb dem Schiedsrichterduo Fausel/Truffer gar nichts anderes übrig, als Kivelä mit einer zusätzlichen Spieldauerdisziplinarstrafe auf die Tribüne zu verbannen.

Kivelä und Mair coachten gemeinsam

Kivelä hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Thurgaus Trainer Mair, war Assistent des gleichaltrigen Südtirolers in Italiens Nationalteam 2016/17. Zuvor schon hatte das Duo mit Headcoach Mair und Assistent Kivelä bei Pustertal gewirkt. Und es war Mair, der seinen finnischen Kollegen dem EHC Winterthur 2020 als neuen Trainer empfahl. Eine Ähnlichkeit in Sachen Pulsschlag kann also kein Zufall sein.

Denn auch Thurgaus Mair hat in dieser Saison schon Strafen kassiert wegen Reklamierens. Doch Kiveläs Entgleisung in der Güttingersreuti brachte Winterthur am Freitagabend definitiv auf die Verliererstrasse. Nach dem höchst unterhaltsamen Wortgefecht in der 38. Minute spielte der HC Thurgau in doppelter Überzahl. Und das zelebrierte das Heimteam richtiggehend. Ian Derungs (bei 5 gegen 3) und Patrick Spannring nur 51 Sekunden später (bei 5 gegen 4) erhöhten von 2:0 auf 4:0. Ähnlich wie am Mittwoch gegen Kloten – damals mit vertauschten Rollen – war die Partie nach einem Doppelausschluss entschieden.

Gegen Winterthur zweimal in doppelter Überzahl: Ian Derungs trifft und trifft und trifft für den HC Thurgau. Mario Gaccioli

Derungs mit den Treffern 24 und 25 in dieser Saison

Allerdings hatte der HC Thurgau schon zuvor keine grosse Mühe mit dem Tabellenzehnten bekundet. Einzig tat er sich schwer, bei numerischem Gleichstand in gute Abschlusspositionen zu kommen. Aber für solche Abende hat Thurgau ja ein funktionierendes Powerplay. Mit zwei Mann mehr auf dem Feld war der HCT schon am Ende des Startdrittels 1:0 in Führung gegangen. Auch dort hatte Derungs getroffen, der bereits bei sagenhaften 25 Treffern steht in dieser Saison. Und auch das von Nico Lehmann und Torschütze Misha Moor herrlich herausgespielte 2:0 kurz nach Spielmitte war ein Powerplay-Treffer gewesen.

Der fast schon belanglos gewordene Schlussabschnitt hatte noch drei bemerkenswerte Aktionen zu bieten. Einerseits vermieste Winterthurs Paulin Mainot Thurgaus Goalie Bryan Rüegger nach 110 Sekunden den dritten Shutout in dieser Saison, indem er auf 1:4 verkürzte. Damit hatte es sich dann auch schon wieder mit dem Aufbäumen der Gäste. In der 47. Minute stand HCT-Torschütze Moor ein zweites Mal im Mittelpunkt. Nach einem Check gegen den Kopf von Winterthurs Alexis Valenza musste auch er frühzeitig unter die Dusche. Und schliesslich setzte Thurgaus Topskorer Jonathan Ang mit dem 5:1 in der 52. Minute den Schlusspunkt.

Es scheint, als sei der HC Thurgau parat für den Direktkampf um Platz vier am Sonntag um 17.00 Uhr daheim gegen den SC Langenthal.

Thurgau – Winterthur 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Güttingersreuti, Weinfelden – 879 Zuschauer – SR Fausel/Truffer, Micheli/Pitton.

Tore: 20. (19:10) Derungs (Palmberg/Ausschlüsse Bozon, Pompei) 1:0. 32. Moor (Lehmann, Kühni/Ausschluss Schüpbach) 2:0. 39. (38:36) Derungs (Rundqvist, Palmberg/Ausschlüsse Engeler, Kivelä) 3:0. 40. (39:27) Spannring (Forrer/Ausschluss Kivelä) 4:0. 42. Mainot (Staiger, Neuenschwander) 4:1. 52. Ang 5:1.

Strafen: 5-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Moor) plus Spieldauer (Moor) gegen Thurgau, 12-mal 2 Minuten plus Spieldauer (Kivelä/Trainer) gegen Winterthur.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Parati, Moor; Schmutz, Kühni; Bircher; Derungs, Palmberg, Ang; Lehmann, Hobi, Binias; Spannring, Rundqvist, Woger; Ramsauer, Hollenstein, Petrig; Baumann.

Winterthur: Bamert; Engeler, Hunziker; Schüpbach, Harlacher; Pozzorini, Thévoz; Minder; Valenza, Hofstetter, Haldimann; Bozon, Pompei, Lekic; Staiger, Neuenschwander, Mainot; Braus, Burkhalter, Oana.

Bemerkungen: Thurgau wieder mit Bircher (Rapperswil-Jona/NLA), ohne Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Törmänen (krank), Bischofberger (Chur/MSL), Senn und Salamin (beide HCT Young Lions). Winterthur ohne Sigg (krank), Gerber, Zwissler und Wilkins (alle verletzt). – 37:40 Winterthur-Trainer Teppo Kivelä wird wegen Reklamierens auf die Tribüne verwiesen.



Nächstes Spiel. Sonntag, 23. Januar, 17.00 Uhr: Thurgau – Langenthal.