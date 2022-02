Swiss League 3:0 gegen Sierre: Der HC Thurgau gewinnt das kapitale Sechs-Punkte-Spiel Topskorer Jonathan Ang und ein überragender Torhüter Bryan Rüegger führen den HC Thurgau gegen den HC Sierre zu einem 3:0-Heimsieg. Damit klettern die Ostschweizer wieder auf Platz vier und vor allem vergrössern sie den Abstand auf Platz sieben auf neun Punkte.

An Thurgaus Goalie Bryan Rüegger gab es an diesem Abend kein Vorbeikommen für Sierres Stürmer. Bild: Mario Gaccioli (Weinfelden, 7. Dezember 2021)

Die Szene in der 57. Minute war symptomatisch für das Spiel zwischen dem HC Thurgau und dem HC Sierre: Zuerst parierte der Thurgauer Goalie Bryan Rüegger zweimal in extremis. Zu viert lagen die Ostschweizer Spieler anschliessend vor dem eigenen Tor und verbarrikadierten es. Und sahen zu, wie Sierres Eliott Meyrat nur den Pfosten traf. Es war der dritte Schuss der Walliser an die Torumrandung – und die endgültige Gewissheit, dass das Glück den Thurgauern in diesem kapitalen Spiel hold war.

Wenig später konnte Rüegger, der verdient zum besten Spieler der Partie gewählt wurde, einen 3:0-Erfolg und seinen dritten persönlichen Shut-out der Saison bejubeln. Erwartet werden konnte der Sieg nicht. Denn das Trainerduo Mair/Winkler war auch gestern vor der Partie nicht zu beneiden. Es konnte keine vier kompletten Sturmreihen zusammenstellen. Mit Dominik Binias, Daniel Woger, Jason Fritsche, Bernhard Fechtig, Luis Janett, Janik Loosli und Rickard Palmberg fehlten nicht weniger als sieben Stammkräfte krank oder verletzt.

Viel Kampf statt feiner Klinge

Gegen Sierre absolvierte Thurgau das fünfte Spiel in acht Tagen. Von den Strapazen war den Ostschweizern zu Beginn der Partie jedoch nichts anzumerken. Sie bestimmten die Gangart und kamen zu vielversprechenden Abschlüssen. Die beste Gelegenheit vergab Topskorer Jonathan Ang, als er alleinstehend vor dem Tor angespielt wurde, die Scheibe jedoch nicht am Sierre-Goalie Connor Hughes vorbeibrachte. Einem Torerfolg noch näher kam Sierres Emilijus Krakauskas auf der anderen Seite. Der Lette lenkte seinen Abschluss an die Torumrandung. Mit Fortdauer des ersten Drittels verlor das Thurgauer Spiel an Kraft und Tempo. Nach sechs Minuten hatte das Schussverhältnis noch 7:2 gelautet, am Ende des Abschnitts 14:9. Sierre kam besser auf und zu einigen sehr guten Abschlusspositionen – ohne daraus jedoch Kapital zu schlagen. Im Thurgauer Spiel wichen die spielerische Finesse und die feine Klinge dem Kampf und den Bandenchecks.

Das zweite Drittel wies einige Parallelen zum ersten auf. Wieder startete der HC Thurgau voller Elan und mit viel Druck in das Drittel. Und wieder kam Sierre im Verlauf des Durchgangs besser auf. Nur: In diesem Drittel wussten die Ostschweizer ihre Dominanz in Tore umzumünzen. Erst 44 Sekunden waren gespielt, als Topskorer Ang den Puck nach einem Abpraller aus spitzem Winkel über die Linie bugsierte. Rund sechs Minuten später doppelte Dominic Hobi mit einer schönen Einzelleistung nach. Er erkämpfte sich tief im gegnerischen Drittel die Scheibe, zog zurück Richtung blaue Linie und schloss aus der Drehung ab.

Verteidiger Parati trifft zur Entscheidung

Diesen 2:0-Vorsprung hielten die Ostschweizer mit viel Leidenschaft – und beim zweiten Lattentreffer von Sierre auch mit etwas Glück – bis zur zweiten Pause. Thurgau verdiente sich die Führung mit einer kämpferisch tadellosen Leistung. Die Spieler warfen sich in die Schüsse, gingen keinem Zweikampf aus dem Weg, gaben keine Scheibe verloren. Ihre aufopferungsvolle Darbietung hätte gewiss mehr als 764 Zuschauerinnen und Zuschauer verdient gehabt.

Im Schlussabschnitt schienen die Kräfte mehr und mehr zu schwinden. Phasenweise sah das trotz nummerischem Gleichstand nach Powerplay für die Gäste aus. Doch an diesem Abend gab es an Rüegger kein Vorbeikommen. Im Gegenteil: Ein rarer Konter führte in der 54.Minute zum 3:0 und zur Vorentscheidung durch Captain Patrick Parati. Sein Querpass wurde von einem Sierre-Verteidiger unhaltbar ins eigene Tor abgefälscht.

Sechs Punkte trennte die fünftplatzierten Thurgauer vor dem Spiel vom siebtplatzierten Sierre. Dank des Siegs am Freitagabend sind es nun neun – und der HCT grüsst wieder von Platz vier. Viel Zeit zum Atmen bleibt ihm aber nicht: Bereits am Sonntag um 15.45 Uhr steht das Auswärtsspiel gegen die achtplatzierten GCK Lions an.

Thurgau – Sierre 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Güttingersreuti, Weinfelden – 764 Zuschauer – SR Erard/Jordi, Pascal Nater/Lars Nater.

Tore: 21. (20:44) Ang (Hobi) 1:0. 27. Hobi 2:0. 54. Parati (Ang) 3:0.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 3-mal 2 Minuten gegen Sierre.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Baumann, Hobi, Spannring; Jolliet, Hollenstein, Petrig; Azevedo, Rundqvist.

Sierre: Hughes; Meyrat, Maxime Montandon; Bezina, Wyniger; Brantschen, Dozin; Berthoud; Krakauskas, Arnaud Montandon, Castonguay; Volejnicek, Maillard, Beauregard; Bernazzi, Heinimann, Vouillamoz; Puide, Bonvin, Reynaud; Dayer.

Bemerkungen: Thurgau ohne Binias, Woger (beide krank), Janett, Palmberg, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Senn, Meier (beide Pikes/HCT Young Lions) und Salamin (gesperrt). Sierre ohne Von Allmen, Del Ponte und Wüest (alle verletzt). – 6. Lattenschuss Krakauskas. 29. Lattenschuss Beauregard. 57. Pfostenschuss Meyrat.



Nächstes Spiel. Sonntag, 13. Februar, 15.45 Uhr: GCK Lions - Thurgau.