Swiss League 3:0 gegen die Rockets: Der HC Thurgau gewinnt nach über zwei Jahren wieder im Tessin Ein selbstbewusster HC Thurgau kommt auswärts gegen die Ticino Rockets kein einziges Mal ins Zittern und gewinnt souverän mit 3:0. Zwei Tore waren genial vorbereitet und alleine den Eintritt wert. Dass der Erfolg nicht höher ausfiel, hat vor allem mit dem Kräftesparen zu tun im Hinblick auf das Heimspiel vom Sonntag gegen den EHC Kloten.

Thurgaus Goalie Luis Janett stoppt Patrick Incir bei dessen Sololauf und realisiert am Ende einen Shutout. Marco Zimmermann/Charpy Sports Photography

Ziemlich genau 25 Monate dauerte die Durststrecke des HC Thurgau im Tessin. Am 24. September 2019 hatte die Mannschaft von Trainer Stephan Mair zuletzt auswärts gegen die Ticino Rockets gewonnen. Seit dem 4:2 damals resultierten beim inferioren Farmteam in Biasca drei Niederlagen in Folge. Am Freitagabend aber stoppte der HCT diese unrühmliche Serie.

Ein Doppelschlag nach knapp zehn Minuten ebnete den Weg zum 3:0-Erfolg. War Dominic Hobi beim 1:0 zur richtigen Zeit am richtigen Ort gestanden, hatte das 2:0 nur 70 Sekunden später einen Hauch von Genialität. Wie Cyrill Bischofberger den Puck im eigenen Drittel quasi unter der Schaufel versteckt an Gegenspieler Timo Haussener vorbeizog, hätte eine eigene Instagram-Story verdient. Dass die Nummer 70 dann auch noch Torschütze Patrick Spannring bediente, machte die Aktion erst perfekt.

Gefährlich wurde es nur einmal, dafür richtig

Der 4:1-Sieg gegen Visp am vergangenen Dienstag verlieh den Ostschweizern derart Selbstvertrauen, dass sie das Kehrausspiel gegen die Rockets vor 157 gut gezählten Zuschauern von Anfang an in ihre Hände nahmen – und nicht mehr hergaben. Heikel wurde es lediglich zu Beginn des Mitteldrittels. Zunächst verlor Hobi an der gegnerischen blauen Linie den Puck an Patrick Incir, doch rutschte Incir die Scheibe vom Stock, als er solo auf HCT-Goalie Luis Janett zulief. Sekunden später tauchten Ticinos ungarischer Verteidiger Tamas Ortenszky und Evan Tschumi brandgefährlich vor Janett auf, doch Thurgaus Rückhalt wehrte an diesem Abend alles ab, realisierte einen Shutout.

Als dann bei Spielmitte Ian Derungs im Powerplay auf 3:0 erhöhte, war die Frage nach dem Sieger geklärt. Der Treffer gehörte mindestens zur Hälfte dem finalen Passgeber Jonathan Ang, der auf unnachahmliche Art den Puck einhändig aus einer Traube von Gegenspielern herausschöpfte, um damit Derungs zu bedienen. Dass der 21-jährige Derungs genau an dem Abend wieder traf, an dem er das Topskorer-Shirt an Ang weitergeben konnte, dürfte kein Zufall gewesen sein. Das Tragen des Flammen-Trikots hatte ihn zuletzt offensichtlich gehemmt.

Neuzuzug Törmänen regelmässig auf dem Eis

Mit dem 3:0 in Biasca reihte der HC Thurgau erstmals seit den zwei Startrunden wieder zwei Siege aneinander. Das war nicht besonders spektakulär, aber kräftesparend und damit enorm wertvoll vor dem Heimspiel am Sonntag um 17.30Uhr gegen den Tabellenzweiten Kloten. Trainer Mair setzte im Tessin alle vier Linien regelmässig ein und verhalf damit dem von La Chaux-de-Fonds verpflichteten Verteidiger Aaro Törmänen zu einem erfolgreichen Debüt im HCT-Dress.

Ticino Rockets – Thurgau 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Arena, Biasca – 157 Zuschauer – SR Müller/Gianinazzi, Betschart/Bichsel.

Tore: 8. (7:47) Hobi (Schmutz, Woger) 0:1. 9. (8:57) Spannring (Bischofberger, Kühni) 0:2. 33. Derungs (Ang, Kühni/Ausschluss Pastori) 0:3.

Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Ticino, 2-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Ticino Rockets: Müller; Pezzullo, Ortenszky; Pastori, Ugazzi; Rubanik, Gärtner; Haussener, Cajka, Beauchemin; Barbey, Canova, Bionda; Chiquet, Tschumi, Incir; Lauper, Dufey, Werder; Cavalleri.

Thurgau: Janett; Parati, Rundqvist; Kühni, Soracreppa; Schmutz, Bircher; Törmänen, Moor; Derungs, Palmberg, Ang; Hollenstein, Hobi, Woger; Petrig, Lehmann, Binias; Bischofberger, Fritsche, Spannring.

Bemerkungen: Ticino ohne Neuenschwander und Fontana (beide verletzt). Thurgau ohne Rüegger (Rapperswil-Jona/NLA), Fechtig, Forrer, Loosli, Baumann (alle verletzt), Senn und Salamin (überzählig). – 27. Lattenschuss Spannring. – 29. Lattenschuss Werder.



Nächstes Spiel. Sonntag, 24. Oktober, 17.30 Uhr: Thurgau – Kloten.