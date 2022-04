Swiss League 2:6 in Kloten: Der HC Thurgau hat sein Streichresultat im Playoff-Halbfinal Der HC Thurgau kassiert an einem Freitagabend zum Vergessen eine 2:6-Auswärtsniederlage und gerät in der Best-of-seven-Serie gegen den Aufstiegsanwärter aus der Flughafenstadt 1:2 ins Hintertreffen. Die vierte Begegnung findet am Sonntag um 17.30 Uhr in der Weinfelder Güttingersreuti statt.

Der Klotener Matteo Nodari (vorne) jubelt nach seinem Tor zum 5:1. Thurgaus Jan Petrig ist konsterniert. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Spätestens als Luis Janett in der 23. Minute aus seinem Tor eilte, um sich auswechseln zu lassen, war allen klar, dass der Abend nicht für den HC Thurgau läuft. Der Goalie, der seinem Team im diesjährigen Playoff schon manchen Sieg ermöglichte, hatte nach knapp 23 Minuten bereits vier Gegentreffer kassiert.

Der EHC Kloten überfuhr die Gäste aus der Ostschweiz vor der Saisonrekordkulisse von 6275 Zuschauerinnen und Zuschauern regelrecht. Niki Altorfer (8.), Marc Marchon (13./Powerplay) und Robin Figren (15.) sorgten schon früh für deutliche Verhältnisse im dritten Spiel dieser Playoff-Halbfinalserie.

Beim HC Thurgau keimte kurz Hoffnung auf, als Jonathan Ang drei Minuten vor Drittels­ende von Dario Meyer regelwidrig am Schuss gehindert wurde und stattdessen zum Penalty anlaufen konnte. Diesen versenkte Thurgaus kanadischer Stürmer souverän hinter Kloten-Goalie Tim Wolf zum 1:3.

Doppeltorschütze Jonathan Ang (links, gegen Klotens Alexei Dostoinov) war einmal mehr die treibende Kraft beim HC Thurgau. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Rüegger nach 77 Sekunden bereits bezwungen

Doch 169 Sekunden nach Wiederbeginn im zweiten Drittel lag der Puck erneut im Thurgauer Tor. Fabian Ganz war am weiten Pfosten vergessen gegangen und von Figren quer durch die Thurgauer Verteidigungszone angespielt worden. Mit einem solchen, offensichtlich einstudierten Lateralpass hatten die Klotener den HCT bereits beim 1:0 und 3:0 erwischt. Etwas, worauf sich die Ostschweizer im vierten Spiel am Sonntag um 17.30 Uhr in der Weinfelder Güttingersreuti besser einstellen sollten.

Die dritte Partie in Kloten war mit dem 4:1 entschieden. Auch der Goaliewechsel von Janett zu Bryan Rüegger brachte für Thurgau keine Besserung. Nur 77 Sekunden nach Rüeggers Einwechslung war auch der Ersatztorhüter erstmals bezwungen. Matteo Nodari schloss eine Passstafette des Heimteams mit dem 5:1 ab. Und noch vor Spielmitte erhöhte Figren mit einem Weitschuss von der blauen Linie auf 6:1.

Mit der ersten Powerplay-Chance des Abends verkürzte Ang zu Beginn des Schlussdrittels auf 2:6. Der Kanadier war von Landsmann Will Pelletier im Slot wunderschön bedient worden. Für den Rest der Partie beschränkten sich die beiden Teams darauf, die Energie in den Beinen zu sparen und dafür jene in den Armen loszuwerden. Mit mehreren Handgemengen boten die Thurgauer und Klotener für Unterhaltung beim Publikum. In der 52. Minute sassen mit Ang, Pelletier, Jan Petrig und David Baumann vier Thurgauer gleichzeitig in der Kühlbox. Ohne Zweifel sparten die Kontrahenten dieser Serie aber noch Emotionen für die nächste Begegnung am Sonntag.

Die Anhänger des HC Thurgau sorgten in der Klotener Stimo-Arena für mächtig Stimmung. Bild: Pascal Müller/Freshfocus

Frühe Strafen bringen die Thurgauer aus dem Tritt

Der 6:2-Erfolg des EHC Kloten zeigte zwei Dinge: Zum ersten Mal in dieser Halbfinalserie brachte das deutlich besser besetzte Kader der Flughafenstädter seine Überlegenheit auch aufs Eis. Primär, weil bei den zu unsortierten Gästen der Kopf nicht mehr mitspielte, die (mentale) Erschöpfung zu gross war. Aber auch, weil diesmal vieles für die Klotener lief, selbst das Schiedsrichterduo Pascal Hungerbühler/Stefan Hürlimann mit zwei schwer nachvollziehbaren Strafen im ersten Drittel den stark gestarteten HCT ausbremsten. Zur Erinnerung: Diese Referees hatten schon im dritten Viertelfinalspiel gegen Langenthal zwei Phantomstrafen der Thurgauer gesehen.

Die zweite und vielleicht wichtigere Erkenntnis für den HC Thurgau an diesem Abend ist aber, dass ein 2:6 in einer Best-of-seven-Serie nicht mehr als ein Streichresultat ist. Zwar liegen die Ostschweizer nach Siegen nun 1:2 in Rückstand. Doch schon am Sonntag können sie vor heimischem Publikum wieder ausgleichen.

Kloten – Thurgau 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Stimo-Arena – 6275 Zuschauer (Saisonrekord) – SR Hungerbühler/Hürlimann, Gurtner/Wermeille.

Tore: 8. Altorfer (Spiller, Meyer) 1:0. 13. Marchon (Faille, Kindschi/Ausschluss Spannring) 2:0. 15. Figren (Steiner, Faille) 3:0 18. Ang (Penalty) 3:1. 23. Ganz (Figren, Faille) 4:1. 25. Nodari (Meyer, Altorfer) 5:1. 30. Figren (Faille) 6:1. 41. Ang (Pelletier, Jolliet/Ausschluss Altorfer) 6:2.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kloten, 8-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Kloten: Wolf; Kindschi, Ganz; Steiner, Gähler; Seiler, Nodari; Randegger, Reinbacher; Marchon, Faille, Figren; Altorfer, Meyer, Spiller; Dostoinov, Kellenberger, Michael Loosli; Melnalksnis, Ness, Obrist.

Thurgau: Luis Janett (ab 22:50 Rüegger); Rundqvist, Kühni; Moor, Parati; Törmänen, Forrer; Derungs, Pelletier, Ang; Spannring, Hobi, Woger; Baumann, Hollenstein, Petrig; Ramsauer, Salamin, Binias; Jolliet, Meier.

Bemerkungen: Kloten ohne Simek, Schreiber (beide verletzt), Rouiller, Füglister, Stämpfli, Hinterkircher, Knellwolf, Bartholet, Lindemann, Gian Janett, Ramel und Claireaux (alle überzählig). Thurgau ohne Schmutz, Lehmann, Palmberg/SWE, Soracreppa, Fechtig, Fritsche, Janik Loosli (alle verletzt), Senn und Azevedo (beide überzählig). – 38. Wolf lenkt Schuss von Hobi an den Pfosten.