Swiss League 1:2-Niederlage: Der HC Thurgau tappt in Sierres Falle Nach vier Siegen in Folge geht die Mannschaft des Trainerduos Mair/Winkler am Donnerstagabend wieder einmal als Verliererin vom Eis. Bei der 1:2-Niederlage im Unterwallis findet der HC Thurgau nach gutem Start nicht mehr zur Ordnung zurück.

Trainer Stephan Mair und sein Team reisten diesmal ohne Punkte aus dem Wallis nach Hause. Bild: Mario Gaccioli (Winterthur, 23. Dezember 2021)

Der HC Thurgau macht den Kampf in der Swiss League um Platz sechs doppelt spannend. Zum einen rutschten die Ostschweizer mit der 1:2-Niederlage auswärts gegen den HC Sierre in der Tabelle hinter Langenthal auf Rang fünf zurück. Zum anderen lassen sie den Tabellensiebten Sierre dank der drei Punkte wieder von der direkten Qualifikation für die Playoff-Viertelfinals träumen. Das Tabellenmittelfeld mit Langenthal, Thurgau, Visp und Sierre rückte am Donnerstagabend näher zusammen. Eines dieser Teams wird am Ende wohl das Pre-Playoff bestreiten müssen. Beim 1:2 in Sierre spielte der HC Thurgau nicht schlecht, aber er spielte nicht sein Spiel, sondern liess sich je länger die Partie dauerte, desto mehr das Diktat des Heimteams aufdrücken.

Jonathan Ang verschiesst Penalty

Im Startdrittel hatten die Thurgauer noch Vorteile. Nicht nur wegen der 1:0-Pausenführung nach einer feinen Einzelleistung von Dominik Binias (16.). Kurz nach Binias’ Treffer hätte Topskorer Jonathan Ang mittels Penalty auf 2:0 erhöhen können, nachdem ihn Sierre-Verteidiger Goran Bezina regelwidrig am Torerfolg gehindert hatte. Doch der HCT-Kanadier verlor das Duell gegen Sierre-Goalie Remo Giovannini. Im Mittelabschnitt, der wegen einer defekten Bande mit mehreren Minuten Verzögerung begonnen hatte, drehte der Wind allmählich. Bei Patrick Paratis Zweiminutenstrafe hatte Thurgau dank zwei Ang-Konter zwar immer noch die besseren Chancen. Doch wenig später bei numerischem Gleichstand, glich Sierre durch Arnaud Montandon aus. Der Torschütze hatte am zweiten Pfosten von einem genialen No-Look-Pass seines Stürmerkollegen Tomas Dolana profitiert.

Jetzt hatten die Walliser ihr Spiel, das sie anstrebten. Es entwickelte sich ein horrend schneller Schlagabtausch, in dem die beiden Teams minutenlang nur noch dem Puck nachjagten anstatt behutsam etwas zu kreieren. Optisch glich die Begegnung nun einem Handballspiel, bei dem jedes Team abwechslungsweise eine Torchance hatte. In dieser Phase war unmöglich vorauszusehen, auf welche Seite die Partie kippen würde.

Die Hektik hält auch im Schlussdrittel an

Als die Hektik auf dem Eis aber auch im Schlussdrittel nicht abnahm, ahnte man bereits, in welche Richtung es gehen könnte. Thurgaus Chancen kamen jetzt meist nur noch durch Tempovorstösse von Topskorer Ang zustande. Viel öfter waren die Gäste nun mit Abwehrarbeit beschäftigt. Und so überraschte es irgendwie nicht, dass Sierre in der 50. Minute mit seiner x-ten Angriffswalze zum 2:1 kam und dieser Treffer schliesslich auch die Entscheidung brachte. Der HCT schaffte es nicht mehr, zur Ordnung zurückzufinden und sein Spiel zu spielen – auch nicht, als er sich in den letzten zwei Minuten mit einem zusätzlichen Feldspieler anstelle von Goalie Bryan Rüegger in der gegnerischen Zone festbiss.

Wenigstens hat der HC Thurgau die längste Reise des schier unmenschlichen Spielplans der kommenden Tage nun hinter sich. Am Samstag um 17 Uhr empfängt er in der heimischen Güttingersreuti die GCK Lions, bevor es am Montag ins Tessin zu den Ticino Rockets geht.

Sierre – Thurgau 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Grabenhalle – 1570 Zuschauer – SR Hungerbühler/Staudenmann, Humair/Baumgartner.

Tore: 16. Binias 0:1. 27. Arnaud Montandon (Dolana, Meyrat) 1:1. 50. Maillard (Meyrat, Berthoud) 2:1.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Sierre, 3-mal 2 Minuten gegen Thurgau.

Sierre: Giovannini; Meyrat, Maxime Montandon; Bezina, Wyniger; Brantschen, Dozin; Berthoud; Dolana, Arnaud Montandon, Castonguay; Volejnicek, Maillard, Beauregard; Krakauskas, Heinimann, Vouillamoz; Bernazzi, Bonvin, Bougro; Puide.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Moor, Parati; Schmutz, Kühni; Törmänen; Derungs, Lehmann, Ang; Brüschweiler, Hobi, Binias; Spannring, Rundqvist, Woger; Baumann, Hollenstein, Petrig.

Bemerkungen: Sierre ohne Arnold, Monnet, Rimann, Vouardoux, Fellay und Anex (alle verletzt). Thurgau ohne Palmberg, Fechtig, Fritsche, Loosli (alle verletzt), Senn, Salamin (beide HCT Young Lions) und Ramsauer (zurück zu Rapperswil-Jona U20). – Sierre-Verteidiger Goran Bezina vor dem Spiel für seinen 1000. Einsatz in den zwei höchsten Schweizer Ligen geehrt. – 57:57 Timeout Thurgau, danach bis zum Spielende mit sechstem Feldspieler anstelle von Goalie Rüegger.



Nächstes Spiel. Samstag, 5. Februar, 17.00 Uhr: Thurgau – GCK Lions.