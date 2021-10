Suppenfestival So weit der Löffel reicht Im und rund ums Amriswiler Pentorama drehte sich am Samstag alles um Suppen und fremde wie einheimische Kulturen.

Feine Suppen und wunderschöne Trachten aus aller Welt gehen beim Suppenfestival «Sopa» Hand in Hand zusammen. Bild: Donato Caspari (Amriswil, 30. Oktober 2021)

Suppe, Suppe, Suppe, Suppe. Wo man auch hinschaut an diesem Samstag im Amriswiler Pentorama, so ist ein Löffel im Mund nicht weit. Kein Wunder, denn die vielen Besucherinnen und Besucher können sich durch nicht weniger als zehn Suppen durchprobieren, denn mit dem Eintritt von 17 Franken kann eine ganze Familie à discrétion wählen zwischen einer griechischen Bohnensuppe, einer südafrikanischen Erdnusssuppe oder Ezogelin, der türkischen Brautsuppe. Auch die Schweiz ist an diesem kunterbunten Fest der Nationen vertreten. Einerseits schöpft der Sportclub Stutz eine Thurgauer Mostsuppe aus, und beim Stand des Schulmuseums gibt es – wie könnte es auch anders sein – Buchstabensuppe.

Doch «Sopa», wie das Suppenfestival heisst, ist nicht nur für den Magen ein Highlight, sondern auch fürs Auge und die Ohren. So bieten die verschiedenen Kulturvereine Darbietungen. Beim eritreischen Verein kann man eine Kaffeezeremonie mitverfolgen, an einem Stand kann man Servietten falten und auf der Bühne gibt es zahlreiche musikalische Auftritte und Tänze.

Das ganze Programm und sämtliche Suppen gibt es auch auf dem Vorplatz von Pentorama, sodass auch alle ohne Covid-Zertifikat am Suppenfestival teilnehmen können.