SULGEN/KRADOLF-SCHÖNENBERG Das Ziel ist in Sichtweite: Mit dem Projekt FAME sollen berufstätige Eltern bei der Kinderbetreuung unterstützt werden Sulgen und Kradolf-Schönenberg sollen familienergänzende Angebote für die ausserschulische Betreuung von Kindern und Jugendlichen erhalten. Voraussetzung ist ein dreifaches Ja: Es bedarf der Zustimmung in den beiden politischen Gemeinden und in der Volksschulgemeinde.

Heinz Gfeller aus Sulgen leitet das FAME-Projektteam. Bild: Georg Stelzner (Sulgen, 13. November 2021)

Heinz Gfeller ist erleichtert. Seit zwei Jahren arbeitet das von ihm geleitete Team am Projekt FAME (Abkürzung für: familienergänzende Angebote); nun kann eine abstimmungsreife Vorlage präsentiert werden. Das Projekt soll schulpflichtigen Kindern pädagogisch abgestützte Betreuungsmöglichkeiten vor und nach dem Schulunterricht sowie ausserhalb des Familienverbandes anbieten.

So schreibt es das Gesetz für den Fall vor, dass der entsprechende Bedarf ausgewiesen ist. Gfeller sagt dazu:

«Die Zeiten haben sich geändert.

Heute sind oftmals Vater und Mutter berufstätig, was Familien vor

erhebliche Probleme stellen kann.»

Bedürfnis in der Region gilt als ausgewiesen

Der Teamleiter ist von der Notwendigkeit familienergänzender Angebote überzeugt, zumal diese auch zunehmend zu einem Standortfaktor bei der Wahl des Wohnorts würden. Unternehmen schätzten es ebenfalls, so Gfeller, wenn ihren Angestellten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert wird. So könnten gut qualifizierte Arbeitskräfte rekrutiert und im Betrieb gehalten werden.

Eine gleich zu Beginn durchgeführte Umfrage gab dem Projektteam grünes Licht, zeigte doch ein Drittel aller Befragten damals Interesse an einem solchen ausserschulischen Betreuungsangebot. Einer Realisierung im kommenden Jahr müssen jetzt aber noch die drei beteiligten Körperschaften zustimmen. Die entscheidenden Abstimmungen an den Gemeindeversammlungen gehen in den nächsten Tagen über die Bühne.

Das Angebot besteht aus vier Modulen

Das Projekt FAME hat Modulcharakter. Laut Gfeller sollen vier Module angeboten werden. Das erste sieht eine Betreuung von 7 Uhr morgens bis Unterrichtsbeginn vor, das zweite beinhaltet einen Mittagstisch ab 11.45 Uhr bis zur Wiederaufnahme des Unterrichts, das dritte wie das vierte Modul bietet dann wieder eine Betreuung, nämlich von 13.15 bis 15 Uhr beziehungsweise von 15 bis 18 Uhr.

Als FAME-Standort vorgesehen: ehemaliger Kindergarten-Pavillon auf dem Areal der Primarschule in Kradolf. Bild: Georg Stelzner (Kradolf, 15. November 2021)

Als Standort für FAME ist der ehemalige Kindergarten auf dem Areal der Primarschule in Kradolf vorgesehen. Der in die Jahre gekommene Pavillon wird aus diesem Grund nächstes Jahr saniert. Die räumlichen Kapazitäten lassen eine gleichzeitige Betreuung von maximal 30 Kindern zu. Gfeller:

«Sollte die Nachfrage einmal zunehmen, würden wir im Sulger Oberdorf einen zweiten Standort ins Auge fassen.»

Gemeinden und Nutzer finanzieren das Projekt

Klarheit herrscht inzwischen auch bezüglich der Finanzen. Das Projektteam veranschlagt den jährlichen Bedarf mit insgesamt 285’000 Franken: 190’000 Franken oder 67 Prozent müssen die drei Körperschaften beisteuern, für den Restbetrag von 95'000 Franken haben die Nutzer, sprich die Eltern, aufzukommen.

Den Löwenanteil von 183'200 Franken verschlingen die Personalkosten (inklusive Weiterbildung), während für den Betrieb allein 11’800 Franken ausreichen. Der Mittagstisch und die Einrichtungen schlagen mit 75'000 Franken zu Buche, der Schulbus kostet 15'000 Franken.

Die weiteren Schritte bis zur Betriebsaufnahme

Stimmen die Politischen Gemeinden Sulgen (am 22. November) und Kradolf-Schönenberg (am 30. November) sowie die Volksschulgemeinde Region Sulgen (am 1. Dezember) zu, kommt es zur Gründung des Vereins FAME. Diesem obliegt unter anderem die Anstellung des pädagogisch ausgebildeten Personals.

Gfeller appelliert an die Stimmberechtigten, den Anträgen der Behörden zuzustimmen:

«Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine wichtige Investition in die Zukunft zu tätigen, von der alle profitieren werden.»

Unverzichtbare Voraussetzung für die geplante Betriebsaufnahme am 15. August 2022 ist aber die Bewilligung durch den Kanton Thurgau. Gfeller ist überzeugt, dass diese letzte Hürde kein unüberwindbares Hindernis sein sollte.