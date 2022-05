Sulgen «Wir haben einen freundlichen Ort geschaffen»: Ein Treffpunkt für Jung und Alt – das Seniorenzentrum Region Sulgen lädt zum Tag der offenen Tür Das Seniorenzentrum Region Sulgen hat am Wochenende seine Türen geöffnet. Dies nach den Umbauarbeiten im Umfang von rund drei Millionen Franken. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung führten durch die Räumlichkeiten. Es wurde klar: Der Ort ist nicht nur etwas für ältere Menschen, sondern auch für Junge.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher liessen es sich im Café Dorfplatz gut gehen. Christof Lampart

Nomen est omen, ist man in diesem Fall versucht zu sagen. Klar liegt der öffentliche Eingangsbereich des Seniorenzentrum Region Sulgen rein geografisch in unmittelbarer Nähe des Dorfzentrums – das war gestern so und ist es auch heute noch. Doch was sich zwischen dem Baubeginn im Sommer 2021 und der Fertigstellung im März 2022 an diesem Ort getan hat, ist bestens dazu geeignet, zu einem emotionalen Zentrum für viele zu werden. Und zwar nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums, sondern für die ganze Bevölkerung.

Frisch, fröhlich und dezent farbig

Dass die Genossenschaft Seniorenzentrum Region Sulgen rund drei Millionen Franken in die bauliche Aufwertung und Modernisierung der Aufenthaltsbereiche gesteckt hat, merken auch jene, die das Haus zuvor nicht kannten. Alles wirkt frisch, fröhlich und dezent farbig. Die Helligkeit der Räume und eine Innenausstattung, die Gemütlichkeit und Modernität gelungen kombiniert, lassen den Ort als Begegnungsstätte erscheinen, in der man sich gerne zwischendurch mit Freundinnen auf einen Kaffee trifft, wo man gemeinsam mit Arbeitskollegen das Mittagessen geniesst oder am frühen Abend für einen Verein einen Apéro organisiert – lässt sich doch der Raum durch Trennwände für die verschiedensten Bedürfnisse unterteilen.

Die bunte Menge mischt sich

Dass «hier» die Seniorinnen und Senioren sind und «dort» die anderen Gäste Platz genommen haben, lässt sich kaum erahnen. Zumindest am Tag der offenen Tür verschwanden sämtliche Grenzen im öffentlichen Aufenthaltsbereich. Das Dorf mischte sich unter die Seniorinnen und Senioren und diese unter die übrigen Gäste. Und genau diese Durchlässigkeit war das, was die Genossenschaft mit den Renovations- und Erweiterungsarbeiten anstrebte.

Geschäftsleiter Hans Peter Rüttener sagte:

«Wir, also der Verwaltungsrat und die Heimleitung, hatten uns damals dazu entschieden, dass wir unsere Institution noch stärker öffnen und so generationenübergreifende Begegnungen ermöglichen wollen.»

Auch Verwaltungsratspräsident Michael Arndt freute sich:

«Es ist uns gelungen, durch den Umbau einen freundlichen Ort zu schaffen, der keine negativen Gedanken zulässt und so für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für die auswärtigen Gäste gleichermassen attraktiv ist.»

Die Leichtigkeit, die der Aufenthaltsraum und das Café Dorfplatz mit seinem grosszügigen Terrassenbereich ausstrahlen, zeigt sich auch an vielen Details. So etwa daran, dass das hier ausgeschenkte Bier nicht von einer Grossbrauerei, sondern von einer Mikro-Brauerei aus Buhwil stammt und dass an den Trennwänden professionelle Fotoportraits der Heimbewohnerinnen und -bewohner locker und ideenreich platziert worden sind.