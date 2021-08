Sulgen Urzeitriesen überleben Sonne und Schnee In Sulgen werden derzeit rund 60 Dinosaurier einer Wanderausstellung gezeigt.

Jung und Alt besuchen die Dinosaurier in Sulgen. Bild: Andrea Stalder

Hinter hohen Zäunen verstecken sie sich. Ganz still stehen sie auf der trockenen Wiese. Ausser den Schreien von Kindern hört man nur das Rascheln der Bäume im lauen Sommerwind. Keine Schreie der Angst, sondern der Freude und Aufregung. Überall wuseln die Kleinen zwischen den Beinen der grossen Reptilien herum.

60 Dinosaurier zogen vom Urkontinent Pangäa auf den Reitplatz in Sulgen, als Teil der Wanderausstellung «World of Dinosaurs». Vom Stegosaurus bis zum Tyrannosaurus Rex tummeln sich Wesen längst vergangener Zeiten auf der Wiese zwischen hohen Bäumen. Der Riese Diplodocus ist mit seinen 5,5 Metern Höhe und 25 Metern Länge nicht zu übersehen.

Roger Adolfsen, Organisator der Ausstellung «World of Dinosaurs» in Sulgen. . Bild: Andrea Stalder

«Die Ausstellung ist in dieser Art einzigartig.»

Das sagt Inhaber Roger Adolfsen sichtlich stolz. Anders als in anderen Ausstellungen seien es keine Kinostücke, sondern wissenschaftlich exakte Modelle. Sie werden von einem Museumsbauer in Zusammenarbeit mit der Universität Hannover hergestellt. Selbst wenn es keine Kinostücke sind, treffen neben «Jurassic Park»-Fans auch «Ice Age»-Liebhaber auf Hauptdarsteller dieser Filme. Aus der eisigen Kälte zog es auch Säbelzahntiger und Mammuts in die Hitze.

Ein Rundumblick zeigt bei einigen Dinosauriern Kampfspuren, und die beweglichen Exemplare geben trotz Leblosigkeit ein Kreischen von sich. Da und dort fehlt wohl ein Tropfen Öl im Gestänge, und die Abnutzungen stammen von unspektakulären Quellen. Denn nicht Meteoriten bedrohen die Riesen, sondern die unberechenbare Witterung der Ostschweiz. Ausserdem lauern Gefahren von oben. Erst kürzlich wurde ein Dinosaurier von einem Baum erschlagen.

Im Schatten der Bäume tummeln sich rieisige Dinosaurier. Bild: Andrea Stalder

Um ihn zu ersetzen, muss Adolfsen 40'000 Franken in die Hand nehmen. Auch die regelmässige Pflege ist aufwendig und teuer. Die Dinosaurier müssen abtransportiert und neu bemalt werden. Ein teurer Spass. «Sehr», sagt Adolfsen.

«Insgesamt stehen hier etwa 3,5 Millionen Franken auf dem Platz. Umbau, Abbau, Geländemiete und Werbung sind auch nicht ohne.»

Neuerungen seien mit einer mobilen Ausstellung nicht möglich, sagt der Besitzer. Deshalb kehrt die Ausstellung nur alle fünf Jahre zurück. So könne eine neue Generation Publikum die alte Ausstellung entdecken. «Dass wir nach zwei Jahren wieder hier sind, ist erzwungen. Wir brauchten einfach einen Platz. Eigentlich bleiben wir normalerweise auch nur drei bis vier Monate am selben Ort und nicht so lange wie jetzt. Wir sind seit November 2020 hier und bleiben bis April 2022.»

Bis April 2022 ist die Ausstellung noch in Sulgen. Bild: Andrea Stalder

All das interessiert die Kinder nicht. Trotz Warnschildern umarmen sie die Beine und Hälse der Urzeitriesen, während Eltern im Schatten sitzen oder in der Ausstellung herumgehen und die Infotafeln studieren. Während sie Fakten hinterfragen, bringen Kinder mit ihrer Fantasie Leben in die Reptilien.