Sulgen und Kradolf-Schönenberg spannen bei der Zukunftsplanung zusammen Die Politischen Gemeinden Sulgen und Kradolf-Schönenberg arbeiten seit Jahren gemeinsam an der Revision der Ortsplanung. Jetzt beginnt die letzte Phase dieses zeit- und arbeitsintensiven Prozesses. Georg Stelzner

Gemeinsamer funktionaler Raum: im Vordergrund Sulger Gemeindegebiet, im Hintergrund die Dörfer Kradolf (links) und Schönenberg (rechts). (Bild: Andrea Stalder)

Als die beiden Gemeinderäte im Jahr 2015 beschlossen, die anstehende Revision der Ortsplanung gemeinsam an die Hand zu nehmen, betraten sie Neuland und bescherten dem Kanton Thurgau eine Premiere.

Das Vorhaben war einer pragmatischen Überlegung geschuldet: Die zwei Gemeinden, insbesondere die Dörfer Sulgen und Kradolf, sind im Laufe der Jahrzehnte dermassen zusammengewachsen, dass selbst Einheimische den exakten Grenzverlauf nicht benennen könnten, gäbe es nicht die aufklärenden Ortsschilder.

Kantonales Gesetz gab Anstoss

Zum Handeln veranlasst hat die Gemeindebehörden das im Jahr 2013 in Kraft getretene revidierte kantonale Planungs- und Baugesetz. Es verpflichtet die politischen Gemeinden, ihre Ortsplanung an die neue Gesetzgebungen anzupassen.

Vor diesem Hintergrund haben die Gemeinderäte ein gemeinsames Konzept erarbeitet. Dies mit dem Ziel, für kommende Generationen einen qualitativ hochwertigen Lebensraum zu erhalten sowie für die Landwirtschaft und das Gewerbe durch geeignete Massnahmen gute Rahmenbedingungen zu schaffen.

Für den fachlich-operativen Teil sind eine Planungskommission und unterschiedliche Interessengruppen eingesetzt worden. «Wir hätten uns gewünscht, dass alles etwas schneller geht. Die Vorprüfung dauerte aber recht lange, weil der Kanton einige Punkte beanstandete. Doch nun sind wir im Schlussspurt», stellt Heinz Keller, Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg, erfreut fest.

Mehr Möglichkeiten für Grundeigentümer

Als wesentliche Anpassungen im Rahmen der Revision bezeichnet Andreas Opprecht, Gemeindepräsident von Sulgen, die Konzentration der Gewerbe- und Industrieflächen in Sulgen entlang der Hauptverkehrsachsen. Zudem würden im Bereich Wohnen in den Dörfern Sulgen und Schönenberg Flächen neu der Bauzone zugeordnet.

«Insgesamt wird das Baugebiet durch die Revision der Ortsplanung nicht grösser, es kann in Zukunft aber besser genutzt werden», erklärt Opprecht. Eine wesentliche Änderung sei der Wechsel von der bisherigen Ausnützungsziffer zur Geschossflächenziffer.

Mitwirkung als zentrales Element

Eine Bedürfnisabklärung bei gewerblichen Betrieben, Gespräche mit betroffenen Grundeigentümern, zwei Orientierungsversammlungen, das Vernehmlassungsverfahren sowie Sprechstunden während der öffentlichen Auflage verfehlten ihre Wirkung nicht,

Die Einsprachen hielten sich in Grenzen (in der Gemeinde Sulgen gab es acht, in der Gemeinde Kradolf-Schönenberg sieben), und in den meisten Fällen konnten einvernehmliche Lösungen gefunden werden.