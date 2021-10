Sulgen Überflutung für mehr Biodiversität Die Abteilung Natur und Landwirtschaft des Amtes für Raumentwicklung plant, einen Teil des Auwaldes zu überfluten. Neben der Wasseranreicherung hat die Aktion zum Ziel, die Biodiversität zu fördern.

Peter Bruggmann, Präsident der Waldkorporation Sulgen, deutet auf eine Stelle, bei der sich bei der Flutung ein temporärer Weiher bilden könnte. Bild: Monika Wick

Der Auwald, der sich zwischen Sulgen und der Thur befindet, ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Dank dem Vitaparcours und zahlreichen Wegen bietet er Sportlern, Reitern, Spaziergängern oder Kindern den Raum, um ihren Hobbys zu frönen oder ihre Freizeit zu verbringen.

Förderung der Biodiversität

Was vielen nicht mehr bekannt sein dürfte, ist, dass der ehemalige Hartholzauenwald vor der Thurkorrektion alle paar Jahre überschwemmt wurde. Damals bot er Lebensraum für seltene Pflanzen- und Tierarten, welche sowohl mit staunassen als auch mit sehr trockenen Bedingungen auf den kiesigen Böden zurechtkamen. «Das Ausbleiben der regelmässigen Überschwemmungen führte dazu, dass die seltenen Arten nach und nach verdrängt wurden», erklärt Tobias Schmid vom Amt für Raumentwicklung des Kantons Thurgau.

Aus diesem Grund möchte die Abteilung Natur und Landschaft des Amtes für Raumentwicklung in Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde Sulgen den südöstlichen Bereich des Waldes versuchsweise wieder diesen Überflutungsereignissen aussetzen und gleichzeitig die bereits bestehende Grundwasseranreicherungsanlage vergrössern. Zu diesem Zweck wird aus der Zuleitung der Grundwasseranreicherungsanlage ein provisorisches Rohr in den Flutungsbereich gelegt, durch welches Wasser in den Wald gepumpt wird. Der Versuch soll beispielsweise aufzeigen, wie lange es dauert, bis der kiesige Boden gesättigt ist und eine temporäre Staunässe eintritt oder zur Erörterung von Fliesswegen und Fliessdistanzen beitragen. «Erst wenn sich das provisorische System bewährt, wird eine permanente Installation in Betracht gezogen, die den Wald alle drei bis fünf Jahre überfluten würde», sagt Tobias Schmid. Die Probeflutung des Auwaldes findet in diesem Herbst statt und wird rund zwei bis vier Wochen dauern. Da durch das Flutungsgebiet keine Fuss- oder Waldwege führen, ergeben sich für die Bevölkerung keine Einschränkungen.

Präsident begrüsst Flutung

Das von der Probeflutung betroffene Waldstück gehört der Waldkorporation Sulgen. Ihr Präsident Peter Bruggmann steht der Probeflutung positiv gegenüber. «Es ist ein Versuch wert, wieder einen ursprünglichen Hartholzauenwald zu erhalten», sagt er. Weitere Vorteile sieht er darin, dass das betroffene Gebiet ohnehin nicht stark bewirtschaftet wird und für die geplante Probeflutung die Infrastruktur der Grundwasseranreicherungsanlage genutzt werden kann. Nichtsdestotrotz hofft Peter Bruggmann auf eine Entschädigung für den Holzverlust. «Es ist uns bewusst, dass einige Bäume die Überflutung eventuell nicht überleben werden», erklärt er.