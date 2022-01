EINELTERNTREFF Gemütliches Beisammensein, Gedankenaustausch und Abschalten vom Alltag: Alleinerziehende schöpfen Kraft Im Pastoralraum Thurgau Mitte, der von den Pfarreien in Berg, Sulgen und Weinfelden gebildet wird, findet regelmässig ein Treffpunkt für Mütter und Väter statt, die ihre Kinder alleine aufziehen.

Eine alleinerziehende Mutter hilft ihrem Kind beim Anziehen. Bild: Christof Schürpf/Keystone

Die Situation ist paradox. Mütter und Väter, die bei der Erziehung ihrer Kinder auf sich allein gestellt sind, bilden längst keine verschwindende Minderheit mehr. In der Schweiz gibt es rund 200'000 alleinerziehende Haushalte, oder anders formuliert: Jede sechste Familie ist heute alleinerziehend.

Dennoch fühlen sich viele Betroffene oft einsam und im Stich gelassen. Alleinerziehende Mütter sind öfter und in grösserem Umfang erwerbstätig als Mütter mit einem Partner. Zudem ist die Armutsquote bei Alleinerziehenden fast viermal höher.

«Wir müssen als Christen glaubwürdig sein und uns auf die Seite der Benachteiligten stellen.»

Es würde vielen schon helfen, sich mit Leuten treffen und unterhalten zu können, mit denen sie dasselbe Schicksal teilen. Die Möglichkeit, sich in gemütlicher, entspannter Runde auszutauschen, ein Mittagsmahl serviert zu bekommen und die Kinder betreut zu wissen – all das trägt dazu bei, dass sich alleinerziehende Frauen und Männer körperlich und psychisch erholen können.

Überkonfessionell ausgerichtetes Angebot

Genau hier setzt im Rahmen der diakonischen Arbeit ein Projekt an, das im Pastoralraum Thurgau Mitte auf die Beine gestellt worden ist. Nach einer einjährigen Anlauf- und Gewöhnungszeit wird in den Pfarreien St.Peter und Paul (Sulgen), St.Mauritius (Berg) und St.Johannes der Täufer (Weinfelden) seit zwei Jahren regelmässig ein Einelterntreff angeboten, nämlich sechsmal im Jahr.

Mitinitiiert hat das Angebot, das ungeachtet der Konfession, der Religion, der Nationalität und des Wohnorts in Anspruch genommen werden kann, Christiane Faschon, eine Theologin aus Berg mit eigenen Erfahrungen als alleinerziehende Mutter. Gemeinsam mit dem Pädagogen Gerald Rebsamen aus Schönenberg obliegt ihr die Leitung der Zusammenkünfte.

Die Teilnehmerzahl ist noch klein

Martin Kohlbrenner, Pastoralraumleiter aus Sulgen, ist vom Sinn und Zweck des Einelterntreffs überzeugt:

«Es ist ein innovatives, mutiges Projekt, das sich vom Mainstream abhebt und das wir uns gerne etwas kosten lassen.»

Durchschnittlich finden sich drei bis vier Personen (bisher ausschliesslich Frauen) mit ihren Kindern ein. Es könnten oder müssten eigentlich viel mehr sein.

Den Grund für die noch ausbaufähige Nachfrage glaubt Christiane Faschon zu kennen. Es existiere immer noch eine Scham, zu diesem Schicksal zu stehen und sich zu outen. Deshalb sei es noch eine zähe Angelegenheit, räumt sie ein. Gerald Rebsamen ergänzt:

«Es gibt auch weiterhin eine gewisse Stigmatisierung von alleinerziehenden Eltern. Jene, die zu uns kommen, wissen das Angebot zu schätzen.»

Mit der Zeit entstehe auch eine Vernetzung unter den teilnehmenden Personen, was ihnen das Leben ebenfalls erleichtere.

Martin Kohlbrenner betont, «dass wir nicht den Anspruch erheben, alle Probleme zu lösen». Man wolle aber eine Kommunikationsplattform sein. Religiöse Aktivitäten sind nach den Worten des Pastoralraumleiters nicht Teil des Treffs – es sei denn, dies werde von jemandem gewünscht (zum Beispiel in Form eines Gebets).

«Gerade in der jetzigen schwierigen Situation ist es wichtig, dass das Angebot weiterbesteht.»

Alternierend in Berg, Sulgen und Weinfelden

Durchgeführt wird der Einelterntreff an drei Orten: im Pfarreiheim an der Rebbergstrasse 16 in Sulgen (23. Januar und 23. Oktober), im Pfarreisaal an der Hauptstrasse 37a in Berg (20. März und 28. August) und im Pfarreizentrum an der Freiestrasse 13 in Weinfelden (12. Juni und 18. Dezember). Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Programm ist überall gleich: Den Auftakt bildet um 11 Uhr ein Apéro, das Mittagessen wird um 12 Uhr eingenommen, gefolgt von Kaffee und Kuchen, und die Verabschiedung findet um 14.30 Uhr statt. Um teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese sollte jeweils bis am Montag vor dem jeweiligen Anlass an Martin Kohlbrenner gerichtet werden.