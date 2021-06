SULGEN Nach mehreren Unfällen: Kanton entschärft Bahnübergang Scheidweg Am Bahnübergang, der sich an der Landstrasse zwischen Sulgen und Riedt befindet, haben sich in der Vergangenheit mehrere Unfälle ereignet. Nun sind Vorkehrungen zur Erhöhung der Sicherheit geplant.

Der Bahnübergang Scheidweg: Lässt man die Passage hinter sich, gelangt man von Sulgen nach Gutbertshausen und Götighofen. Bild: Monika Wick

Am Bahnübergang Scheidweg, der sich an der Strasse von Sulgen und nach Riedt befindet, haben sich in der Vergangenheit mehrere Unfälle ereignet. In Rücksprache mit dem Gemeinderat Sulgen hat das kantonale Tiefbauamt deshalb entschieden, als Sofortmassnahme im Bereich des Bahnübergangs auf den beiden Kantonsstrassen eine Temporeduktion auf 60 km/h und von Götighofen her einen Stopp zu signalisieren.

Massnahmen werden im Detail geprüft

Für die langfristigen Massnahmen hat das kantonale Tiefbauamt eine sicherheitstechnische Beurteilung ausarbeiten lassen und mit vier Gemeindevertretern vor Ort auf der Grundlage des Berichtsentwurfs eine Auslegeordnung gemacht sowie das weitere Vorgehen definiert.

Momentan ist das Tiefbauamt dabei, die Machbarkeit verschiedener Massnahmen im Detail zu prüfen und mit den exogenen Parametern, beispielsweise die räumliche Nähe zur Bahn, abzustimmen. Anschliessend wird es die Gemeinde über die erlangten Erkenntnisse informieren. Einige Massnahmen erfordern noch ein rechtliches Verfahren. Das Tiefbauamt wird die konsolidierten und rechtskräftigen Massnahmen so bald wie möglich umsetzen.