SULGEN Katholische Kirchgemeinde spendet 10'000 Franken für die Ukraine Die Gemeindeversammlung von Katholisch-Sulgen genehmigte die Rechnung 2021 und das Budget 2022 diskussionslos. Eine Wohnung wird vorerst nicht mehr vermietet, sondern ukrainischen Kriegsflüchtlingen zur Verfügung gestellt.

Ehrung durch Kirchenpräsident Josef Schurtenberger: Gerda Di Nicola, Monika Hagmann, Angela Stratacò, Kirchenpräsident Josef Schurtenberger, Katja Hänggi, Barbara Schicker-Fischer und Regula Merz. Bild: Hannelore Bruderer (Sulgen, 21. April 2022)

Da ab diesem Jahr auch volljährige ausländische Mitglieder der katholischen Kirchgemeinden mit B- oder C-Ausweis stimm- und wahlberechtigt sind, hat sich die Zahl der Kirchbürger in der Katholischen Kirchgemeinde Sulgen um 957 Stimmberechtigte auf 3109 erhöht. Anwesend waren an der Versammlung am letzten Donnerstag 46 (Stimmbeteiligung 1,5 Prozent).

Geld steht ausschliesslich für karitative Zwecke zur Verfügung

Josef Schurtenberger, Präsident des Kirchgemeinderats, kündete zu Beginn der Versammlung ein zusätzliches Traktandum an. Die Behörde stellte den Antrag, dass aus dem Fürsorgefonds eine einmalige Spende von 5000 Franken an die Caritas Schweiz für die Ukraine-Hilfe erfolgen soll.

«Der Ursprung dieses Fonds reicht bis in die 1960er-Jahre zurück», erklärte Schurtenberger. «Damals ging die Armenfürsorge von den Kirchgemeinden an die politischen Gemeinden über. Das für diesen Zweck zurückgelegte Geld durfte im Kirchenvermögen verbleiben, mit der Auflage, dass es nur für karitative Zwecke verwendet werden darf und die Landeskirche ihr Einverständnis gibt.»

Von den 49'000 Franken in diesem Fonds sei seines Wissens noch nie etwas entnommen worden. Bevor es zur Abstimmung kam, stellte eine Votantin einen Gegenantrag. Sie fand, dass die Spende auf 10'000 Franken erhöht werden sollte. Der Kirchenpräsident mahnte zur Vorsicht: «Mit 5000 Franken machen wir einen ersten Schritt. Wir kennen die Folgen dieses Krieges noch nicht. Es ist gut möglich, dass unsere Hilfe noch an anderen Orten gebraucht wird.»

Kirchgemeinde zur Unterstützung der politischen Gemeinde bereit

Mit 22 zu 20 Stimmen fiel die Abstimmung knapp zu Gunsten der Votantin und ihres Vorschlags einer Spende über 10'000 Franken aus. Diese muss die Landeskirche nun noch bewilligen. Zum Thema Ukraine informierte der Kirchenpräsident die Anwesenden ferner, dass der Kirchgemeinderat beschlossen habe, die leerstehende Wohnung an der Rebbergstrasse 11 im Moment nicht zu vermieten, sondern sie vorübergehend kostenlos der Politischen Gemeinde Sulgen zur Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Josef Schurtenberger sagte:

«Bei der Hilfe für Flüchtlinge in unserem Einzugsgebiet wird die Kirchgemeinde keine Aktionen in eigener Regie durchführen. Wir haben jedoch den politischen Gemeinden unsere Unterstützung angeboten.»

Bei den anderen Anträgen folgten die Kirchbürger den Anträgen der Behörde.

Jahresrechnung schliesst viel besser ab als erwartet

Bei einem Gesamtertrag von rund 1,8 Millionen Franken schliesst die Rechnung 2021 mit einem Vorschlag von 258'998 Franken. Budgetiert war ein Gewinn von rund 14'000 Franken. Der Besserstellung gegenüber Budget liegen hauptsächlich höhere Einnahmen aus Steuern und Grundstückgewinnsteuern zugrunde sowie Minderausgaben durch abgesagte Anlässe infolge des Pandemiegeschehens.

Der Gewinn wird dem Eigenkapital zugeschlagen. Keine Einwände gab es auch zur beantragten Auflösung der Spezialfinanzierung «Land Baumäcker» und zum Übertrag des Saldos von 3334 Franken ins Eigenkapital. Für das laufende Jahr rechnet die Katholische Kirchgemeinde Sulgen in ihrem Budget mit einer schwarzen Null. Dem Aufwand von 1'668'500 Franken steht ein Ertrag von 1'668'565 Franken gegenüber. Das Protokoll der Versammlung wird auf der Website der Kirchgemeinde aufgeschaltet.

Diskussion über Kirchensteuer im Kantonsparlament

Für ihre Diensttreue geehrt wurden: Katja Hänggi (Organistin und Kirchenchorleiterin), 15 Jahre; Monika Hagmann (Leiterin Rise-up Singgruppe), 15 Jahre; Regula Merz, (Katechetin), 10 Jahre; Angela Stratacò, (Katechetin), 10 Jahre. In den Ruhestand verabschiedet wurden Raumpflegerin Gerda Di Nicola und Katechetin Barbara Schicker-Fischer.

Der Kirchenpräsident informierte über eine hängige Motion im Grossen Rat, in der es um die Abschaffung der Kirchensteuer für juristische Personen geht. «Dies hätte in den Kirchgemeinden eine massive Einschränkung zur Folge. Dagegen müssen wir uns wehren», meinte der Kirchenpräsident.