Das Seniorenzentrum Region Sulgen wurde 1984 als «Genossenschaft Altersheim» gegründet und 1988 eröffnet. Es befindet sich an zentraler Lage in Sulgen, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, zu Einkaufsmöglichkeiten und Banken. Im Verlaufe der Jahre wuchs die Institution beständig. Heute umfasst der Betrieb nebst den Seniorenzimmern (70 Betten, davon 10 in der Demenzabteilung) auch ein Tageszentrum für Demenzkranke sowie 29 Alterswohnungen, die sehr gut belegt sind. Das Seniorenzentrum beschäftigt 40 Vollzeit- und 40 Teilzeitangestellte. Seit 20 Jahren wird das Zentrum von Hans Peter Rüttener geleitet. Der Verwaltungsrat bildet das strategische Organ und steht seit 2010 unter dem Präsidium von Michael Arndt. Die weiteren Verwaltungsratsmitglieder sind Irène Ebnöther (Vizepräsidentin), Uschi Kessler, Josef Zehnder und Andreas Notter. (red)