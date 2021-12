sulgen Die FEG Brass Band versetzt das Publikum mit Swing in Stimmung Mit Big-Band-Sound und weihnächtlichen Melodien trat die Brass Band der Freien Evangelischen Gemeinde (FEG) Sulgen im gut besetzten Auholzsaal auf.

Die Percussionisten Micha Fisch und Elia Rentsch im Xylofon-Duett. Bild: Barbara Hettich

Mit einer «Celebration Of Christmas» eröffnete die FEG Brass Band Sulgen unter der Leitung ihres Dirigenten Jürg Messmer das Adventskonzert, das ohne Glühwein, Punsch und Nüssli, dafür mit bundesrätlicher Erlaubnis stattfinden konnte. «Freue dich und jauchze laut …», begrüsste Moderator Philipp Fisch die treue Fangemeinde und führte humorvoll durch das Programm. Ein Programm mit vielen Höhepunkten.

Die beiden jungen Percussionisten Micha Fisch und Elia Rentsch liessen in «The Two Imps» ihre Schlägel im Duett übers Xylofon wirbeln. Beim Aufruf von «Semper Fidelis» des Komponisten Martin Cordner holten die Bläser alles aus ihren Instrumenten raus. «Wenn es etwas laut war, sind nicht wir schuld, sondern der Gummizug an ihren Masken, der ihre Ohrmuscheln nach vorne biegt», sagte Philipp Fisch.

Ein gelungener Mix

Packende Filmmusik aus «The Lion King», besinnliche Töne mit «Steila da Nadal» des Bündner Komponisten Gion Andrea Casanova und mitreissender Big–Band-Sound mit «Frosty The Swinging Snowman» – die FEG Brass Band hat mit einem abwechslungsreichen und gut abgestimmten Programm das Publikum begeistert und schloss das Programm mit «Christmas Final» ab.

Dirigent Jürg Messmer zeigte sich sichtlich zufrieden mit seinen rund zwei Dutzend Musikantinnen und Musikanten. Lang anhaltende Applaus war der Lohn für die intensive Probearbeit. Nach zwei Zugaben und einem besinnlichen «Stille Nacht» endete ein Konzertabend.