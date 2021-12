Subventionsskandal «Bus Oberthurgau ist nicht betroffen von den Vorkommnissen bei der Bus Ostschweiz AG», sagt Verwaltungsratspräsident Gabriel Macedo Die Oberthurgauer Busgesellschaft ist nicht involviert in die aufgedeckten Unregelmässigkeiten, die bei der Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen ans Licht gekommen sind.

Statt in Orange nun in Blau-Weiss auf den Oberthurgauer Strassen unterwegs: die Fahrzeuge von Bus Oberthurgau. In die Vorkommnisse bei der Bus Ostschweiz AG ist die Gesellschaft jedoch nicht involviert. Bild: PD

Vor genau drei Monaten gaben die Autokurse Oberthurgau (AOT) bekannt, dass sie künftig unter dem Namen «Bus Oberthurgau» auftreten und die Farbe ihrer Fahrzeugflotte vom bekannten Orange nach Blau-Weiss ändern werden. Dies deshalb, weil man sich optisch und vom Schriftbild der Gruppe der Bus Ostschweiz AG (BOS) annähern wollte, zu der Autobusse im Rheintal, im Sarganserland und in Wil gehören.

Nun kam bei einer Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen ans Licht, dass Bus Ostschweiz in den Jahren 2012 bis 2019 zu hohe Subventionsbeiträge von Bund und Kanton bezogen habe. Im entsprechenden Bericht wird kritisiert, dass die BOS abgeschriebene Fahrzeuge an eine Tochtergesellschaft verkaufte und diese zu überhöhten Ansätzen an die subventionierte Muttergesellschaft vermietete.

Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo ist zugleich auch Verwaltungsratspräsident von Bus Oberthurgau. Bild: Reto Martin

Gabriel Macedo, Verwaltungsratspräsident von Bus Oberthurgau, stellt jedoch klar, dass man nicht in diese Vorkommnisse involviert sei. Zum einen sei die Bus Ostschweiz AG nur für die Administration zuständig. Besitzer der Gesellschaft seien die von den insgesamt 18 Bussen angefahrenen Standortgemeinden im Oberthurgau und die Stadt Amriswil hält eines der grössten Aktienpakete. Zum andern bestehe die Zusammenarbeit mit der Bus Ostschweiz AG erst seit Juli 2019. Somit sei Bus Oberthurgau beziehungsweise seien die AOT auch zeitlich nicht davon betroffen.