STV Affeltrangen sichert sich mit This Kolb zwei Medaillen

Thurgauer Vereine am Eidgenössischen Turnfest in Aarau: So vielfältig ist der Turnsport

Rund 120 Thurgauer Vereine kämpften am zweiten Wochenende des Eidgenössischen Turnfests in Aarau um Punkte und Noten. Zihlschlacht war bei den Aktiven und den Senioren am stärksten.