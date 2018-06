Stürme schlugen neue Lichtung in den Amriswiler Wald Auf der Bilche bereitet Pius Angehrn mit seinem Team alles für die grosse Siebenschläfer-Party vor. Die Gäste werden ein leicht verändertes Areal antreffen. Rita Kohn

Die Siebenschläfer Party in der Bilchen Amriswil zieht Tausende von Fans an. (Bild: Thi My Lien Nguyen/21.07.2017)

In den nächsten Tagen beginnen die Aufbauarbeiten für die Siebenschläfer-Party in der Bilche. Für Organisator Pius Angehrn eine besondere Herausforderung. «Wir können nicht einfach die Pläne der letzten Party aus der Schublade ziehen», sagt er. Denn die Waldlichtung, auf der der Anlass stattfindet, hat sich in den letzten Monaten stark verändert. «Wir hatten zuerst den Käfer, dann die Stürme», sagt Angehrn. Ausserdem habe es ein Eschensterben gegeben. Insgesamt dreimal musste im Wald gearbeitet werden.

Die sich ausbreitende Lichtung hat zu Kritik geführt. Doch Pius Angehrn hat die Bestätigung vom Forstamt bekommen, dass alles mit rechten Dingen zuging. «Sie haben das Areal kontrolliert und sind zum Schluss gekommen, dass alles richtig gelaufen ist», betont der Organisator. Die vor einigen Jahren angepflanzten Eichen entwickeln sich gut, wenn es auch länger dauert, bist sie eine stattliche Grösse erreichen.

Auf diesem Areal im Wald in der Bilde findet jedes Jahr die Siebenschläfer-Party statt.(Bild: Reto Martin)

Das Konzept wird dem Areal angepasst

Die Siebenschläfer-Party wird in diesem Jahr also anders aussehen, als bisher. «Die Alphütte wird innerhalb des Areals stehen», kündigt Pius Angehrn an. Es werde auch eine neue Lösung brauchen für die Technik.

Grundsätzlich ist aber klar, dass die Siebenschläfer-Party im selben Rahmen stattfinden soll, wie es sich die Besucherinnen und Besucher gewohnt sind. Pius Angehrn und sein Team haben sich darüber viele Gedanken gemacht. «Wir haben viele Stammgäste.» Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass das Publikum zu einem erheblichen Teil quasi mit der Veranstaltung mitwachse. «Wir sprechen eine ganz bestimmte Gruppe von Fans an», sagt der Veranstalter. Zwar würden auch immer wieder junge Gäste dazu kommen, doch bewege sich die Altersgrenze leicht nach oben. Die Durchmischung werde immer breiter.

Diesem Umstand trägt der Veranstalter mit einem passenden Programm Rechnung. Den Gästen wird immer wieder Neues geboten, ohne auf das Bewährte verzichten zu müssen. Ein Blick auf das Veranstaltungsprogramm zeigt denn auch, dass gerade bei den DJs einige bekannte Gesichter anzutreffen sein werden.

Zweimal wegen des Wetters geräumt

Besonderes Augenmerk schenken die Veranstalter jeweils der Sicherheit der Gäste. Pius Angehrn blickt auf das vergangene Jahr zurück: «Wir mussten das Areal sowohl am Freitag wie am Samstag kurzzeitig räumen.» Sturm und Gewitter setzten der Siebenschläfer-Party zu. «Sobald wir nicht mehr für die Sicherheit garantieren können, müssen wir die Leute aus dem Areal holen», sagt Pius Angehrn. Damit sei man bisher gut gefahren. Im letzten Jahr war es auch jeweils nur eine kurzzeitige Räumung. «Viele haben im Auto abgewartet, bis der Sturm vorbei war und haben dann weiter gefeiert.» Anders vor ein paar Jahren, als ein gewaltiger Sommersturm am frühen Abend der gerade anlaufenden Party ein abruptes Ende setzte. Damals gab es Schäden, die Veranstaltung musste abgebrochen werden.

Trotz der Unsicherheit, die die Witterung mit sich bringt, ist Pius Angehrn nach wie vor vom Konzept der Party überzeugt. Begeistert ist Angehrn von der Möglichkeit, über das städtische Projekt «Iisatz» Hilfe für den Aufbau zu finden. Er sei überzeugt, dass das eine gute Sache sei. Das Projekt soll Fürsorgeempfängern aus der Stadt Amriswil helfen, im Berufsleben wieder Fuss zu fassen und Alternativen zu finden..