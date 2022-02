Amriswil Strom für 90 Einfamilienhäuser Auf dem Einkaufszentrum Amriville ist neu eine Fotovoltaikanlage. Es ist die zweitgrösste auf Gemeindegebiet.

Auf dem Einkaufszentrum Amriville ist neu eine 4200 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage installiert. Bild: Manuel Nagel

«Wir sind als Grossverbraucher eingestuft worden», sagt Stefan Mayer von der Hess Immobilien AG, und nimmt dabei Bezug auf eine Energieverbrauchsanalyse vor rund sieben Jahren. Das Einkaufszentrum hatte – ohne Mieter – einen Energieverbrauch von rund 500'000 Kilowattstunden pro Jahr, was etwa dem Verbrauch von 120 Einfamilienhäusern entspricht.

Dank verschiedener Massnahmen wie Beleuchtung und Pumpenanlagen ändern, konnte das Amriswil den Strombedarf um 20 Prozent reduzieren, doch das reichte immer noch nicht, um die neusten Vorgaben des Bundes einzuhalten.

Diese Vorgaben waren jedoch nur ein Anstupser, denn die Hess Immobilien AG setzte sich sowieso mit der Errichtung einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach auseinander. «Hermann Hess will, dass wir grüner werden und den CO 2 -Ausstoss auf null herunterfahren», sagt Mayer, und da sei der grosse Hebel eben eine FV-Anlage. Doch es lohnt sich auch finanziell für das «Amriville».

Amortisation innerhalb von zwölf Jahren

Abzüglich der Subventionen investiert Hess Immobilien nun 400'000 Franken. «In zwölf Jahren dürfte sich die Anlage amortisiert haben», schätzt Stefan Mayer. Dass es einige Zeit für all die Abklärungen gebraucht hat, spielte der Besitzerin des Einkaufszentrums in die Karten. «Die Kosten dieser Solarpanels sind extrem gefallen», erzählt Mayer. Als man zum ersten Mal Offerten eingeholt habe, hätte die Anlage noch doppelt so viel gekostet. «Nun ziehen die Preise wieder an, sodass wir die Installation noch im letzten Jahr zum Abschluss bringen wollten», sagt Mayer. Innert nicht ganz zweier Monate – von Anfang November bis kurz vor Weihnachten 2021 – erhielt das Dach 1180 Module mit etwa 400'000 Kilowattstunden, was etwa dem durchschnittlichen Verbrauch von 90 Einfamilienhäusern entspricht.

Im Thurgauer Vergleich im oberen Mittelfeld

Mit diesen Dimensionen ist es die zweitgrösste Anlage der Stadt (siehe Kasten). «Im Kanton gehören wir zum oberen Mittelfeld», sagt Stefan Mayer. Die grösste Anlage im Thurgau ist gar sechs Mal grösser. Doch mehr gehe nicht auf dem Dach des «Amriville», sagt Mayer. Man habe viele Abklärungen getroffen, etwa, ob es sinnvoll sei, auch die markanten Sheddächer im vorderen Bereich zum Vorplatz hin mit Solarpanels auszustatten. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Schrägdächer sicher nie eine andere Nutzung erhalten würden. Doch diese Sheddächer seien statisch nicht dazu ausgelegt, eine solche Last zu tragen, und auch die Montage wäre aufwendiger gewesen.