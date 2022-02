Streit Der Wirt des «Roten Kreuzes» in Arbon hält Wort: Eine der beiden Pergolen ist schon weg Letzte Woche hat Gionatan Capuano das illegal erstellte Gerüst wie vereinbart abgebaut. Die andere Wetterschutzvorrichtung unter den Bäumen dürfte noch länger stehen bleiben und wieder Gegenstand einer rechtlichen Auseinandersetzung werden.

Am Dienstag und Mittwoch letzter Woche wurde die Pergola demontiert. Bild: Jürg Rötheli

Ende 2021 hat das Bundesgericht ein letztes Wort in der mittlerweile fünf Jahre dauernden Auseinandersetzung gesprochen: Gionatan Capuano als Besitzer des «Roten Kreuzes» muss die nördlich liegende Pergola in der Gartenwirtschaft demontieren. In einer Vereinbarung mit der Stadt Arbon hat sich der Gastrounternehmer in der Zwischenzeit verpflichtet, die ohne Baubewilligung erstellte Konstruktion bis Ende Februar auf eigene Kosten abzubauen. Letzte Woche liess er dem Versprechen bereits Taten folgen: «Wir haben die Pergola innerhalb von zwei Tagen entfernt», sagt Capuano. Die Teile seien jetzt eingelagert. Er werde sie wahrscheinlich verkaufen.

Mit Pergola Ohne Pergola

Vorerst stehen bleiben wird das andere Gerüst unter den Bäumen. Die Stadt muss auf Geheiss des Bundesgerichtes jetzt die Verhältnismässigkeit eines Abbruches prüfen. Das Verfahren werde wieder aufgenommen, teilte die Stadt letzte Woche mit. Sollte sie zum Schluss kommen, dass es Capuano zumutbar ist, auch diese Pergola abzubrechen, geht das Spiel von vorne los.

Der Wirt hat bereits angekündigt, dass er eine entsprechende Verfügung durch alle Instanzen hindurch anfechten werde. Koste es, was es wolle. Das «Rote Kreuz» ist im Moment noch zu. Die Winterpause des Saisonbetriebes endet Ende März.