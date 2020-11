Das einzige traktandierte Einbürgerungsgesuch, gestellt von der deutschen Staatsangehörigen Ronja Pralle aus Zihlschlacht, wurde an der Gemeindeversammlung am 25. November nach den neuen gesetzlichen Vorgaben behandelt. Das heisst, die Abstimmung fand offen statt. Ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten hätte eine geheime Abstimmung verlangen können, was jedoch nicht geschah. So konnte sich die 26-jährige Gesuchstellerin am Ende über das bestmögliche Resultat freuen: Das Gemeindebürgerrecht wurde ihr einstimmig verliehen. (st)