Stimmbürger verlässt Versammlung der Primarschule Märwil wutentbrannt

Die schon seit Langem bestehende Vakanz in der Schulbehörde ist wieder besetzt. Mit 176 von 176 gültigen Stimmen nimmt Sandro Körber neu Einsitz in diesem Gremium. Ihm gegenüber wird am Schluss der gut dreistündigen Versammlung Martin Reinhard verabschiedet. Sein Wohnortwechsel liess es nicht länger zu, für die Schulbehörde tätig zu sein.

Die Erfolgsrechnung 2018 schliesst indes bei einem Gesamtaufwand von über drei Millionen Franken mit einem Gewinn von rund 300000 Franken, was dem dem Eigenkapital gutgeschrieben wird. Im Budget 2019 wird mit einem Gewinn von über 4000 Franken gerechnet. (che)