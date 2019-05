Stimmbürger genehmigen Rechnung der Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf

Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) und des Wahlbüros für die Amtsdauer 2019 bis 2023 wurden an der Gemeindeversammlung in globo und in offener Wahl bestimmt. Speziell war die Ausgangslage in der RPK, aus der sich alle bisherigen fünf Mitglieder zurückziehen.

Neu im Kontrollgremium der politischen Gemeinde nehmen folgende Personen Einsitz: Lukas Aepli aus St. Gallen, Jeannette Hengartner-Benz aus Zihlschlacht, Corinne Mezger-Künzle aus Zihlschlacht, Yvonne Müller-Bürke aus Sitterdorf und Hans Peter Neiger aus Sitterdorf. Gemeindepräsidentin Heidi Grau machte darauf aufmerksam, dass ein RPK-Mitglied seinen Wohnsitz nicht in der gleichen Gemeinde haben müsse, in der die Funktion ausgeübt wird.

Für das Wahllokal Zihlschlacht wurden die bisherigen und wiederkandidierenden Mitglieder Ottilia Edelmann, Luzia Gsell-Frei und Christian Pfäffli gewählt. Im Wahllokal Sitterdorf gibt es mit Jonas Seiterle ein neues Mitglied; Alfred Müller und Markus Rohner wurden wiedergewählt. (st)