Katholisch-Bischofszell erhält ein Kirchenzentrum Die Versammlung der Katholischen Kirchgemeinde Bischofszell genehmigt einen Baukredit von 3,2 Millionen Franken mit grosser Mehrheit. Damit kann die Stiftsamtei saniert und in ein Kirchenzentrum umgebaut werden.

Die Liegenschaft Schottengasse 7 in Bischofszell erhält nach der Sanierung eine neue Bezeichnung. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, xx. xx. 2020)

66 stimmberechtigte Katholiken verteilten sich am Donnerstag gut in der Bischofszeller Pelagiuskirche. Doch nicht nur das Hygienekonzept vor Ort schien an diesem Abend zu greifen, sondern auch die Argumente, welche die Kirchenvorsteherschaft für die Sanierung der Stiftsamtei ins Feld führte.

Tatsächlich gab es nach den Erläuterungen von Präsident Thomas Diethelm (Warum soll saniert werden?), Architekt Cyrill Bischof (Was soll saniert werden?) und Pflegerin Corinna Pasche-Strasser (Wie soll finanziert werden?) nur eine Frage.

Weitere Sanierungen stehen bevor

Ein Herr wollte wissen, warum vom Bruttobetrag von rund 3,5 Millionen Franken (3,2 Mio. Baukredit, 250'000 Vorprojekt) nur gerade 2,2 Millionen aus eigenen Mitteln bestritten würden, obwohl die Kasse der Kirchgemeinde gut gefüllt ist. Nicht zuletzt deshalb, weil in den letzten zehn Jahren Gewinne resultierten.

Pasche und Diethelm legten dar, dass bald weitere Sanierungen auf die Kirchgemeinde zukommen werden: der Kirchturm, die Liegenschaft Schottengasse 2 sowie die Pfarrhäuser in St.Pelagiberg und Sitterdorf. Insgesamt sei die finanzielle Lage der Kirchgemeinde gut. «Wir haben ein schönes finanzielles Polster», erklärte Corinna Pasche-Strasser.

Verkaufserlös kommt Kirchenzentrum zugute

Die Urnenabstimmung zeitigte ein klares Resultat: Von 65 gültigen Stimmen sagten 57 Ja und 8 Nein, womit der Ja-Anteil 88 Prozent betrug. Auch genehmigte die Versammlung einstimmig die Verwendung des Erlöses von 818186 Franken aus dem Verkauf der Liegenschaft Schottengasse 4/6 als Vorfinanzierung für die Stiftsamtei-Sanierung.

«Es ist ein eindeutiges Resultat. Dass man ein so grosses Projekt mit viel Geld im ersten Anlauf durchbringt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir sind sicher, dass wir eine gute Sache realisieren, denn das Projekt wurzelt in der Geschichte des Gebäudes», tat Thomas Diethelm seiner Freude kund.

Deutliches Ja zur Bauabrechnung

Mit grosser Mehrheit bei einem Nein hiess der Souverän die Bauabrechnung für die Erneuerung der Lichtanlage und Elektroverteilung in der Stiftskirche St. Pelagius gut. Auch hier wurde nicht diskutiert, obwohl die budgetierten Kosten von 190'000 Franken mit 229'000 Franken deutlich überschritten wurden.

Schuld daran seien, so Diethelm, «unvorhersehbare Schwierigkeiten» bei den Elektroinstallationen gewesen. Konkret waren die alten Leitungskanäle für die neuen, den heutigen Normen entsprechenden Kabel zu eng.

Rechnung 2019 und Budget 2021 genehmigt

Kein Gesprächsbedarf bestand auch bei der Rechnung 2019, die bei einem Aufwand von 2,608 Millionen Franken und einem Ertrag von 2'861 Millionen Franken mit einem Gewinn von rund 253'000 Franken schliesst. Die Rechnung 2019 wurde ebenso einstimmig gutgeheissen wie die Gewinnverwendung (200'000 Franken für die Sanierung der Stiftsamtei; 53'000 Franken als Gewinnvortrag).

Keine Opposition erwuchs auch dem Budget 2021, obwohl es beim gleichbleibenden Steuerfuss von 24 Prozent mit einem Verlust von 124760 Franken rechnet. Schuld daran seien die geringeren Steuern und auch die noch nicht klaren Auswirkungen der Coronapandemie, sagte Corinna Pasche-Strasser.