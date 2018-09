Ruslana ist Miss Schönholzerswilen

Züchter haben am Samstag ihre Tiere in traditioneller Auffuhr durch das Dorf zum Schauplatz der 100. Braunviehschau in Schönholzerswilen geführt. Misswahlen, Preisvergaben und gemütliches Beisammensein prägten den Jubiläumstag.